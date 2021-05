Man met vuurwapen overvalt juwelier in Ridderkerk

Bij de overval op de #Lucardi in #Ridderkerk raakte niemand gewond. Dader is 30-35 jaar, droeg jeans, een donkere pet, een blauw/witte jas hij had blauw/groene ogen. Hij reed op de fiets weg met een gele Jumbo tas. Iets gezien? Bel 0900-8844.(2/2)