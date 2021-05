Burgemeester Aboutaleb vraagt aandacht voor grote razzia in Rottterdam en roept op om medemens in de ogen de kijken

Burgemeester Aboutaleb heeft op het Nationale Ereveld in Loenen aandacht gevraagd voor de grote razzia in Rotterdam in november 1944. Aboutaleb verzorgde bij in Loenen de zogeheten 'overdenking'. Op het ereveld in Loenen liggen veel Rotterdamse slachtoffers van de razzia begraven.

Volgens de burgemeester waren de gevolgen van de razzia jarenlang onderbelicht. Ruim vijftigduizend mannen werden van hun bed gelicht en afgevoerd naar Duitsland om daar te werken. "Bij thuiskomst na de oorlog kregen ze geen warme ontvangst. Die ervaringen moeten we meenemen naar de toekomst", zei Aboutaleb.



Oorlog nog steeds aanwezig

Ook vertelde Aboutaleb dat hij in 2009, toen hij burgemeester van Rotterdam werd, verbaasd was dat de grote razzia van Rotterdam nauwelijks werd herdacht. "De razzia werd weggestopt. Samen met overlevenden en ooggetuigen heb ik toentertijd besloten om daar verandering in aan te brengen." Het maakte volgens Aboutaleb een stroom van verhalen los. "Verhalen die nog steeds langskomen, want de razzia heeft ook op het leven van kinderen en kleinkinderen nog steeds grote invloed. En daarom herdenken wij de razzia nog steeds elk jaar in De Kuip."



Herdenken is volgens Aboutaleb belangrijk. "Je kunt niet vooruit kijken zonder achteruit te kijken. Het is mooi dat we slachtoffers van de oorlog herdenken. Een eerbetoon brengen aan hun gezinnen, families en vrienden. Mensen die ontredderd en in grote onzekerheid achterbleven. Maar het is nog mooier als we naar hun luisteren en leren, en onze ogen openen voor dwangarbeid. Want dwangarbeid bestaat nog steeds in de naaiateliers voor kleding en bij het bouwen van stadions. We lezen erover in de krant en bladeren door naar de volgende pagina."

Aboutaleb sprak ook over oorlog en onrecht in deze tijd. "Oorlog is nog steeds aanwezig. Veel machthebbers investeren liever in wapens dan in onderwijs, drinkwater, gezondheidszorg. Want investeren in vrede maakt wapens overbodig. Daar is niet iedereen bij gebaat. En dat snap ik. En daarom moeten we blijven strijden tegen onrecht en opkomen voor onrecht. Het minste wat wij kunnen doen, is ons daartegen uitspreken. Oorlogstaal bestaat nog steeds. Hatelijke, vernederende woorden. Woorden die uitsluiten, die buitensluiten. Mensen zijn meestal mild voor zichzelf, maar kunnen onverbeterlijk zijn voor de ander. Goed en fout lijken zo dichtbij elkaar te liggen. Onder andere vlaggen weliswaar."

Elkaar leren begrijpen

De burgemeester riep daarom op aan mensen om om zich heen te kijken en een ander diep in de ogen te kijken. "Laat een keer de krant liggen. Laat de smartphone liggen. Laat de iPad liggen. Kijk een ander diep in de ogen en dan zul je zien dat we eigenlijk niet van elkaar verschillen. Een tijdje geleden hoorde ik iemand over asielzoekers zeggen: ‘Ach, dat zijn allemaal gelukszoekers’. Ik heb aan hem gevraagd: ‘Bent u geen gelukszoeker? Dan bent u op de verkeerde aardbodem’. We zijn allemaal gelukszoekers. Een beetje liefde en een beetje aandacht en een beetje elkaar in de ogen aankijken. Elkaar leren begrijpen dat ligt niet ver weg. Het licht dichtbij."

"De omgeving van de mens is de mens, schreef de Rotterdamse dichter Jules Deelder die in december 2019 is ontvallen. De slachtoffers van de razzia hebben Jules Deelder niet gekend, maar ze zouden deze hartenkreet prachtig hebben gevonden omdat ze zelf niet van die praters waren, omdat Jules Deelder een universele waarde in acht wist te nemen en in een paar woorden wist te vatten: de omgeving van de mens, is de medemens. Dus het huiswerk van de oorlogsslachtoffers voor ons. Het mooie is, dat huiswerk is helemaal niet zo moeilijk om te maken.

Je hoeft alleen maar je geweten te raadplegen. Je hoeft alleen maar stil te staan bij de consequenties van je eigen dagelijkse keuzes. Je hoeft alleen maar je hart te openen voor een ander. De antwoorden liggen in onze mooie, kleurrijke en vreedzame samenleving besloten. En ja, ook u kunt een kleine bijdrage leveren. En de kleine bijdrages bij elkaar maken uiteindelijk een sterke samenleving."

Bekijk hier de hele toespraak van burgemeester Aboutaleb: