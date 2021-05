Een noodkreet vanuit het hart van het ziekenhuis: 'Ik heb zoveel verdriet gezien. Het is echt verschrikkelijk'

Oktober 2020: hoop op afname besmettingen blijkt ijdel

Corona is geen verzinsel, ook jonge mensen kunnen er enorm ziek van worden en mensen met andere gebreken moeten ook zorg kunnen blijven ontvangen. Chantal Kroese zei het zes maanden geleden al bij Rijnmond. Toen hoopte ze nog dat de besmettingen rond de feestdagen zouden afnemen. Het bleek ijdele hoop, want zes maanden later is er nog niets veranderd. "Ik weet soms niet welke woorden ik moet gebruiken om uit te leggen wat wij hier elke dag meemaken."

Mei 2021: overplaatsingen leveren boze en verdrietige mensen op

Al zes maanden lang moet het Ikazia Ziekenhuis iedere dag coronapatiënten overplaatsen naar andere ziekenhuizen, naar huis sturen met zuurstof of doorsturen naar een zorghotel om ruimte te maken voor de instroom van nieuwe patiënten. "Het gaat ons aan het hart dat mensen in het ziekenhuis komen en direct een briefje krijgen met de mededeling dat ze waarschijnlijk een dag later worden overgeplaatst. Dat levert boze en verdrietig mensen op, maar het kan niet anders."

Voor het zorgpersoneel is de structurele overbelasting zowel fysiek als emotioneel zwaar. Om de last te delen en te verlichten, wisselen de verpleegkundigen van verschillende afdelingen elkaar af op de corona-afdeling. Zo werkte Mirjam van Dooren eerst alleen op de afdeling cardiologie en wordt ze nu met haar team regelmatig ingezet op de corona-afdeling. En dat gaat niet vanzelf. "Als je 's ochtends uit je auto stapt, denk je: kom op, weer een nieuwe dag. Je doet het niet alleen, maar als team. We doen het ook graag, maar het is soms wel moeilijk."



'Onverteerbaar' als mensen de coronaregels negeren

Een klap in het gezicht van het zorgpersoneel. Zo wordt het vaak genoemd als mensen de coronaregels aan hun laars lappen. Maar het personeel van het Ikazia ervaart het ook écht zo. Kroese: "Het is onverteerbaar als de niet-gevaccineerden hun mondkapjes niet dragen, geen afstand houden, staan te feesten en over elkaar heen hangen. Iedereen wil dat er een einde komt aan de coronacrisis, maar als we op deze manier doorgaan komt er geen ruimte voor de gewone zorg."



De longarts wil niet overkomen als een 'klager', want hard werken hoort erbij in de zorg. Ze probeert alleen nog een keer mensen te overtuigen van het nut om zich te laten vaccineren en zich te houden aan de coronamaatregelen. Want het kost steeds meer moeite om positief te blijven. "Ik kan er een boek over schrijven. Zo erg is het. Nee, dat ga ik niet doen hoor. Ik heb zoveel verdriet en leed meegemaakt. Het is echt verschrikkelijk."