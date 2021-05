Cao-akkoord bij Hes Botlek Tank Terminal in Rotterdam na week staken

Na een week van actievoeren bij Hes Botlek Tank Terminal in Rotterdam hebben FNV-leden een akkoord bereikt. De werkzaamheden zijn bij het starten van de avondploeg om 16:00 uur weer hervat.

Niek Stam, bestuurder FNV Havens zegt dat de onderhandelingsdelegatie tevreden is met het behaalde resultaat. FNV heeft namens haar leden een loonsverhoging bovenop de prijscompensatie van 4,5 procent per 1 januari 2021 en een eenmalige bruto uitkering van 1150,00 euro bedongen. De nieuwe cao heeft een looptijd van 27 maanden en gaat in op 1 januari 2020.

De leden moeten nog instemmen met het onderhandelingsresultaat. Tot maandag 31 mei kunnen zij hun stem uitbrengen. De vakbond gaat ervan uit dat de leden akkoord zullen gaan.