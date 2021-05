Het weer van vandaag: zon, wolken en een bui

Vanmorgen start de dag nog met enkele buien, maar vanmiddag breekt vanuit het westen de zon vaker door en trekken de buien via het oosten de regio uit. De temperatuur loopt op naar slechts 9 of 10 graden en er staat een (vrij) krachtige westenwind.

Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden en opklaringen en maakt het zuiden van de regio de grootste kans op een bui. Als het langer opklaart, daalt het kwik in het oosten van de regio naar 1 graad. Pal aan zee is het een graad of 5. Er staat een zwakke tot hooguit matige zuidwestenwind.

Morgen zijn er sluierwolken waar de zon eerst nog wel doorheen schijnt. Verder ontstaan er ook een aantal stapelwolken waar lokaal een enkele bui uit valt. In de loop van de dag wordt het wolkendek vanuit het zuiden langzaam dikker. De temperatuur ligt rond de 10 of 11 graden en er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Vooruitzichten

Vrijdag verloopt nog fris met zon, wolken en een enkele bui. Vanaf zaterdag komen we in een zuidelijke stroming terecht en stroomt fors warmere lucht de regio binnen. Op zaterdag loopt de temperatuur op naar 16 of 17 graden. Zondag is het 22 tot 24 graden. Van stabiel zomerweer is echter geen sprake want met name op zondag is er ook een grote kans op onweersbuien.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 1 en 10 mei bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 16,8 graden en de minimumtemperatuur 7,0 graden. Er valt gemiddeld 16,9 mm neerslag.