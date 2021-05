Explosie ‘t Haantje op beeld: eigenaar heeft geen idee waarom zijn ‘Feyenoordcafé’ is vernield

De verslagenheid is groot bij Bollaart. De voorkant van zijn excentrieke café, dat voor een groot deel een soort glazen vitrine is, is volledig stuk geslagen. De politie vermoedt door een vuurwerkbom. "Dit is gewoon kut! hier zit je niet op te wachten. We waren net weer een week open na de sluiting van 10 maanden. Dan probeer je weer iets te verdienen en gebeurt dit."

't Haantje staat bekend als een echt Feyenoordcafé waar vaak supporters te vinden zijn. De muren zijn bijna behangen met historische foto's van spelers en trainers van de voetbalclub. De eigenaar linkt voetbal niet aan deze explosie. "Ik weet het niet, maar het heeft er niets mee te maken, denk ik. Het is gewoon een gewelddadig iemand geweest." Dat blijkt volgens hem ook uit het feit dat er verder niets is gestolen.

Bollaart heeft de actie goed op beeld zijn door zijn bewakingscamera's. "Je ziet dat er iemand aan komt lopen. Het lichts springt aan en diegene loopt door. Kruipend komt diegene terug en dan zie je een lichtflits, een enorme knal en veel rook." Van de politie heeft hij 's ochtends rond 09:30 niet veel meer gehoord. "Ze komen zo beelden halen voor het onderzoek."

De knal zorgt voor een enorme schade. Meerdere ramen zijn gesneuveld en er is bijna niets meer over van de voordeur. "Gelukkig is de schade alleen materieel," zegt Bollaart. Samen met familieleden heeft hij meteen de handen uit de mouwen gestoken. Voor de kapotte deur en ramen is hout geplaatst. "We hopen zo om 12:00 gewoon open te kunnen. We draaien namelijk al vrij aardig deze week."