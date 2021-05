Kijk terug: Vier de vrijheid op Rijnmond met Radio Freedom

21:30 Stadsdichter Juno Rissema draagt gedicht voor over vrijheid

“Niets is zo aantrekkelijk, als in vrijheid willen leven.

Maar om dat te kunnen hebben, moet je alles geven.

Een sprong in het diepe, de onschuld wordt vermoord.

Een vork in de weg, gooit nooit op een akkoord.

Je kunt niet alles hebben: geld, succes of roem,

Maar een ding is zeker: je moet er alles voor doen.”

20:30 uur Nurlaila en Josephine Evers vertellen over hun oma Coosje, die vocht voor haar vrijheid op Nieuw-Guinea

Een begrafenis met militaire eer, een straatnaam in Spijkenisse en nu ook een kinderboek. Maar voor Josephine en Nurlaila Evers was oma Coosje gewoon hun oma. Toch houden ze haar verhaal in ere en vertellen er meer over bij Radio Freedom.

"Onze hele familie haalt kracht uit haar verhaal. Het houdt ons staande."

20:08 Tenny Tenzer en Maxime Sen over de Indië-herdenking

Als we denken aan de Tweede Wereldoorlog, dan denken velen van ons in eerste instantie misschien aan de Duitse bezetting, maar aan de andere kant van de wereld waren het de Japanners die om zich heen sloegen. En dat raakte Nederland ook wel degelijk, want Japan viel Nederlands-Indië binnen. Tenny Tenzer is niet alleen een geweldige Rijnmond-verslaggever en documentairemaker. Hij is ook voorzitter van het bestuur van de Indiëherdenking Rotterdam. En naast hem zit Maxime Sen. Ze heeft met de Indische community ‘Indo’s be like’ 70.000 volgers op Facebook en een paar duizend op Instagram en daarmee is het waarschijnlijk de grootste Indische online gemeenschap ter wereld.

Tenny Tenzer en Maxime Sen over de Indiëherdenking op 15 augustus | Foto: Rijnmond

Tenny: "In Nederland kun je naar het Achterhuis. We hebben monumenten. De mensen die vanuit Nederlands-Indië hebben een trauma, en willen die bagage niet delen. Ik denk dat de derde generatie, de kleinkinderen van de overlevenden, de verhalen meer naar boven willen halen. Maar ik wil óók de bevrijding vieren."

19:35 uur Diederik Gommers live via Zoom: hoe ziet hij het thema vrijheid?

We leven in rare tijden, tijden waarin een virus ons in zekere zin onze vrijheden heeft afgenomen. En als iemand daar over kan meepraten, dan is het wel Diederik Gommers. Hij is hier vlakbij werkzaam in het Erasmus Medisch Centrum en hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care.

“Wat jonge mensen gedaan hebben voor de ouderen, daar ben ik echt trots op. Ze hebben een stuk van hun vrijheid opgegeven. We doen dit samen, en dat vind ik het allerbelangrijkste. Door aan elkaar te denken en voor elkaar te zorgen, krijgen we uiteindelijk onze echte vrijheid weer terug.”

19:30 uur Jandino vertelt over zijn jeugd, en hoe die impact heeft op zijn vrijheidsgevoel

"Er is nu veel meer vrijheid om te zijn wie je bent, en te vinden wat je vindt." Jandino komt uit een gebroken gezin en heeft het zwaar gehad tijdens het opgroeien. "Ik heb wel bepaalde dingen gemist in het leven. Ik romantiseer mijn tijd op Curaçao, maar als ik terugkijk zou ik ook wel een vader willen hebben gehad. Of dat mijn moeder net wat minder hoefde te werken." Hij ging zelfs op zijn negende in een supermarkt werken om voor vliegtuigtickets naar Nederland te helpen sparen.

19:24 uur De vrijheid om jezelf te zijn: LHBTIQ

18:10 uur Zangeres Naaz is in de studio en vertelt over het effect van oorlog op ouders, en dus op kinderen

Terwijl wij in Nederland gelukkig ook dit jaar op 5 mei vrijheid en vrede mogen vieren draait de wereld ondertussen door met 160 miljoen kinderen die intens getroffen worden in en door oorlog.

Naaz vertelt als ambassadeur van War Child over generationeel trauma bij Radio Freedom | Foto: Rijnmond

De impact van conflicten en geweld heeft extreem negatieve effecten op de geestelijke gezondheid, op gevoelens van angst, woede en depressie van kinderen. Als niemand deze onzichtbare littekens en wonden de aandacht geeft die ze nodig hebben, worden trauma’s van generatie op generatie doorgegeven.

Naaz vraagt aandacht voor deze problemen. "Toen ik ouders van klasgenoten ontmoette, merkte ik dacht mijn ouders anders waren. Zij lachten nooit."

17.30 uur Soepdates met Vrijheidssoep van Jeanette Verdonk en Manuela Tavares

Juist nu het samenleven zo beperkt is, gaan we toch iets bijzonders maken van Bevrijdingsdag 2021. We eten op 5 mei samen, aan duizenden tafels in Rotterdam en heel Nederland, dezelfde maaltijd: de Vrijheidssoep. Zo blijven we verbonden met elkaar en onze geweldige stad! Dat is het motto van Vrijheidssoep. Een geweldig warm initiatief en precies rond etenstijd komen Jeanette en Manuela met de heerlijke vrijheidssoep binnen. Eerder bracht Vrijheidssoep via Soepdates mensen samen om eens met een vreemde in gesprek te gaan.

Soepdates | Foto: Rijnmond

17:11 uur Asis Aynan schreef een boek over gastarbeiders, die eigenlijk moesten vluchten uit Marokko

Schrijver en docent Asis Aynan | Foto: Rijnmond

“Ik dook in de geschiedenis van mijn ouders en grootouders, en schrok wat ik aantrof. Van de trauma’s. Ik dacht vroeger gewoon dat ze een beetje gek waren. Maar toen ik ervoor ging zitten zag ik dat zij niet als gastarbeiders hierheen kwamen, maar als angstige vluchtelingen. Zij kwamen uit een oorlogsgebied.” Asis Aynan heeft er een kritisch essay over. ‘Eén erwt maakt nog geen snert.’ Hij kijkt uit naar het moment dat hij zijn Marokkaanse nationaliteit uit zijn paspoort kan halen.

16:48 uur Live op Zoom: Davina Michelle

Vrijheidsambassadeur Davina Michelle spreekt live via Zoom op Radio Freedom | Foto: Rijnmond

Kijk terug: vrijheidsambassadeur Davina Michelle, die in helikopter vandaag rondvloog om verslag te doen van 5 mei.

16:40 uur Les Femmes FM: Denk niet zwart-wit

Dj-duo Les Femmes FM | Foto: Rijnmond

16:26 uur Een gesprek met schrijver Lale Gül, die zich niet vrij meer kan bewegen

Lale Gül schreef 'Ik ga leven' over opgroeien in een strenggelovig Islamitisch gezin. Hierdoor krijgt zij zoveel bedreigingen dat ze op een geheime locatie moet verblijven. Lale vertelt meer over haar boek, de impact van deze bedreigingen, controle en toezicht. Haar vrijheidsboodschap: "Vrijheid moeten we koesteren, vooral vrijheid van meningsuiting. We moeten met zijn allen die verworven vrijheden beschermen en de mensen die hun vrijheid kwijt zijn steunen."

16:10 uur Columniste Yesim Candan vertelt over haar ludieke actie op de Dam

Yesim Candan is publiciste, columnist en radiopresentatrice. Ook is ze co-host bij NPO Radio 2-programma Wild in de Middag, en werkt als columniste bij RTL Nieuws. Yesim lanceerde de term 'bicultureel' in de Nederlandse taal als alternatief voor 'allochtoon' en vindt een tweede cultuur een kracht en een meerwaarde voor het bedrijfsleven.

Yesim Candan | Foto: Rijnmond

Yesim en Les Femmes FM | Foto: Rijnmond

Yesim organiseerde, samen met Stella Bergsma, op de Dam een actie met 35 paar rode hakken om aandacht te vragen voor femicide (geweld tegen vrouwen) in Nederland. Directe aanleiding voor de actie is het feit dat Turkije zich heeft teruggetrokken uit het Istanbul-verdrag. De conventie van Istanbul bestrijdt geweld tegen vrouwen. De aanleiding voor de demonstratie zijn 70 vrouwen die alleen al dit jaar om het leven zijn gebracht in Turkije.

15:27 uur Malique Muhamud over 5 mei in de uitzending

Malique Mohamud in gesprek over de betekenis van 5 mei tijdens Radio Freedom in de Euromast | Foto: Rijnmond

“Deze dag is juist een moment om aan te grijpen hoe onze verschillende werelden met elkaar verbonden zijn. Ik hoop dat we de komende jaren ook bedenken hoe we de mensen uit de koloniën, die ook hebben gestreden tijdens deze oorlog, herdenken. En ook wie voor hen de daders waren. Dat zijn spannende gesprekken, maar wel hard nodig.”

Ook in zijn Niteshop aan de Schiedamseweg wordt er gepraat over vrijheid, in een serie podcasts. “We vieren maar één deel van de vrijheid. Er zijn veel mensen die we vergeten en niet vieren tijdens de Wederopbouw en dit soort herdenkingen. In het Westen is vrijheid toch erg individueel. Ik zou het liever in connectie tot andere mensen willen zien. Vrijheid ontstaat namelijk alleen maar tussen mensen.”

15:15 uur Leerlingen van het Zadkine en Albeda debatteren over vrijheid in tijden van corona

Stichting LOKAAL organiseerde vijf debatten met leerlingen in Rotterdam. Onder leiding van De Jonge Denkers spreken zij samen over vrijheid. Het uitgangspunt was een essay van Daan Roovers: 'Het fundament van vrijheid'.

15:00 uur te gast in de Euromast Mayra Pereira Furtado dos Reis van de Jongerentop 010

Overal ter wereld zijn er noodmaatregels om de levens van burgers te redden en de economische schade in te perken. De Jongerentop 010 denkt na over de gevolgen hiervan op de vrijheid van jongeren. In dit gesprek wordt Mayra bijgestaan door Joep en Robin, Jonge Denkers.

15:05 uur Telefonisch te gast bij Radio Freedom: André van Duin

"'Waar ben ik aan begonnen?' dacht ik toen ik naar het spreekgestoelte ging", zegt André van Duin over zijn indrukwekkende optreden tijdens de Dodenherdenking op de Dam. "Dat is toch iets anders dan een optreden in Luxor voor gewoon publiek. Ik ben een paar maanden geleden gevraagd om daar te spreken, maar als het zover is, dan ben je toch nerveus. Gelukkig ging het prima. Het was wel heel koud en daarom had ik een bodywarmer aan met batterijtjes. Erg handig als je in de kou moet optreden." De komiek bereidt zich nu voor op het 5 mei-concert in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.

Luister hier terug:

14:36 uur Te gast in de Euromast: Redouan Ait Chitt, breakdancer ondanks zijn lichamelijke beperking

“Veel mensen proberen te vermijden om te vallen. Maar ik vond juist succes en geluk door te vallen. Dat geldt ook nu, in deze beperkingen. Probeer jezelf uit te blijven dagen, en je aan te passen aan de situatie. Blijf in ieder geval in beweging.”

14:24 uur West Givner over het Amerikaanse (on)vrijheidsgevoel

“Vrijheid is een kwetsbaar iets. In Nederland hebben we het heel goed, daarom wilde ik hier ook blijven. Als je alles hebt en alles kan, ken je het verschil ook niet.”

We spraken West nog uitgebreider over zijn verleden, en wat vrijheid voor hem betekent nu hij in Rotterdam woont.

14:10 uur Jelle Simons vertelt over de liniecrossers van de Biesbosch

Eerder verscheen op Rijnmond een uitgebreid artikel over dit bijzondere deel van de Nederlandse verzetsgeschiedenis.

13:40 uur Rotterdamse souldiva Sabrina Starke over vrijheid

“Iedereen heeft angsten. Vrijheid is ook om zonder angsten te kunnen leven.”

13:35 uur Dj-duo Les Femmes FM:

“Het enige wat we nu een beetje kunnen voelen als onvrijheid zijn de beperkingen rondom corona. Maar we kunnen in dit land altijd zijn wie we willen zijn. Dat is een zegen. In andere landen kan dat er heel anders aan toe gaan. Dat moeten we ons goed realiseren.”

Dj's Rita Lynn en Non de Jus hebben vandaag hun draaitafel en een koffer vol muziek mee om de de vrijheid te vieren.

Dj-duo Les Femmes FM | Foto: Rijnmond

13:20 uur een gesprek met Joke Swaep over hoe zij het begin van de oorlog meemaakte, gegijzeld door de Duitsers

13:10 uur Joke Swaep ontsteekt het vrijheidsvuur bij de Euromast



Joke Swaep was zes toen er ineens op de deur werd gebonsd. Een Duitse commandant eiste samen met een aantal soldaten een tour door haar huis. De Duitsers besloten te blijven en het gezin werd vijf dagen gegijzeld gehouden. Op deze Bevrijdingsdag mag zij het vrijheidsvuur ontsteken.

13:00 uur - We zijn begonnen!

Tot 23:00 uur gaan onze presentatoren Ruud de Boer, Reint Jan Potze en Erik Lemmers het gesprek aan met bekende en onbekende regiogenoten: wat betekent vrijheid voor hen?

Naast de vele mooie gesprekken is er ook live muziek en vrolijkheid. Zo komen Sabrina Starke, Davina Michelle en Tino Martin op bezoek, Sander de Kramer zal de uitzending vanuit Spanje opvrolijken, Jordy Dijkshoorn schuift aan en Diederik Gommers is ook van de partij.

12:20 uur - Voorbereidingen in volle gang