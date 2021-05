Foutje van de gemeente: 70-plussers toch niet welkom bij Songfestival

Songfestivalfans ouder dan zeventig jaar zijn blij gemaakt met een dooie mus door de gemeente Rotterdam. Zij kregen een brief met daarin de voorwaarden om een kaartje te kunnen bemachtigen. Maar wat blijkt: de brief had niet naar de 70-plussers verstuurd mogen worden, ze zijn überhaupt niet welkom.

De gemeente schreef naar deze fans dat ze in aanmerking voor een kaartje kwamen als zij volledig gevaccineerd zouden zijn én een negatieve test bij zich hadden. Die informatie blijkt voorbarig volgens de landelijke richtlijnen van het RIVM.

Het RIVM bestempelt 70-plussers namelijk tot risicogroep en die komen niet in aanmerking voor fieldlab-evenementen, waaronder het toelaten van publiek bij het Songfestival ook valt. "Dit vinden wij ontzettend spijtig voor deze mensen," schrijft een woordvoerder van de gemeente Rotterdam in een reactie. "We hadden ook deze groep toegang gegund en hebben dus de mogelijkheden onderzocht. Helaas blijkt dit niet te kunnen in de huidige regelgeving."