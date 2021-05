Rotterdamse artiest Elle Bandita wil leven zonder hokjesdwang en kiest nieuwe naam

De Rotterdamse zanger en gitarist Elle Bandita gaat voortaan door het leven als Raven van der Dorst. Die wil niet langer leven met het idee in een hokje te moeten passen. En wil af van de vrouwelijke dwangbuis, waarin die van jongs af aan werd gestopt. “Bij deze wil ik mezelf on-normaliseren”, schrijft Raven in een Instagrampost woensdagochtend.

Een aantal jaar geleden deed Raven een bijzondere openbaring: die is geboren als meisje én jongen. In hun BNN-programma ‘Geslacht’ legde Raven uit dat dat iemand is die zowel mannelijke als vrouwelijke lichamelijke eigenschappen heeft.

De dokters vonden alleen dat er een keuze gemaakt moest worden. “Dus hebben ze een meisje van me gemaakt”, zei Raven eerder tegen Rijnmond.

Instagrampost

In een Instagrampost woensdagochtend zegt Raven dat het zichzelf bevrijden van het taboe rondom hun hermafrodiet zijn als een opluchting voelde. Ook waren de reacties hartverwarmend, waarvoor die nog steeds heel dankbaar is.

Maar, toch bleef er na die openbaring iets knagen. Raven dacht dat er ook iets in hen zou veranderen, maar dit bleef uit. “Mijn hele leven lang heb ik geprobeerd om de mal van het ‘vrouw-zijn’ zo groot mogelijk te maken, zodat ik er ook in pas. Maar eigenlijk zit die mal al járen veel te strak. Heeft ‘ie nooit gepast.”

‘Bij deze wil ik mezelf on-normaliseren’

Over de operatie in 1984 waarbij de dokter een meisje van hen maakte is Raven kritisch. “Zo’n dokter in 1984 kan dan wel mijn tweeslachtige babylichaampje mutileren (‘normaliseren’ werd dat ook wel genoemd) naar dat van een meisje, maar hij had gewoon van me af moeten blijven.

“Bij deze wil ik mezelf on-normaliseren”, schrijft die. “Het is tijd om definitief uit die vrouwelijke dwangbuis te stappen. Ik wil de persoon zijn die ik had moeten zijn toen ik geboren werd, voordat er aan mij gesleuteld werd. Daar is namelijk helemaal niets mis mee.”

Geen hokjesdwang

Raven wil zichzelf de ruimte geven om te zoeken naar een vorm die goed voelt, ‘los van het binaire systeem waar de maatschappij mee is ingericht’. Ook schrijft die het tof te vinden niet meer te worden aangesproken in de vrouwelijke vorm. Maar het is niet alleen taal. “Het draait om maatschappelijk opgelegde genderrollen en schoonheidsidealen, die persoonlijke groei en gelijkwaardigheid belemmeren.”

“Fuck dat.”

Raven wil het volgende deel van het leven ingaan zonder die hokjesdwang. “En dat begint met een nieuwe naam. Een naam die mij de vrijheid geeft om te zweven tussen links, rechts, boven en onder. Die past bij de ‘X’ die ik in mijn paspoort wil krijgen. Een naam die met mij meebeweegt en bij de spiegel past. Een naam die ik zelf kies.

Raven

(Die / Hen / Kijk maar)”

In dit artikel maken wij gebruik van aanspreekvormen voor non-binaire personen. Voor de voornaamwoorden hij/zij, hem/haar en zijn/haar wordt respectievelijk die, hen en hun gebruikt.