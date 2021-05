Schattige beelden van babyolifantje in Blijdorp, maar mag de spruit blijven?

Verzorger Kasper Willebrandts heeft er een aantal gebroken nachten op zitten. De 20-jarige Bangka vertoonde al vanaf zondag bevallingsverschijnselen, maar de echte bevalling liet tot afgelopen nacht op zich wachten. "Enkele minuten na middernacht kwam het bulletje ter wereld. Zowel moeder als kind maken het uitstekend." Een naam heeft de jonge spruit overigens nog niet, daar moet de dierentuin zich nog over beraden.

Ondanks dat het inmiddels al het vijftiende olifantje is dat in Diergaarde Blijdorp is geboren, ging de zwangerschap niet vanzelf. "We hebben er lang op gewacht en er gaat behoorlijk wat werk aan vooraf."

Ook oma en grote zus in de wolken

Oma Irma en oudere zus Faya zijn inmiddels niet meer van het jong af te slaan. "Je ziet dat zo'n jong echt een verrijking is voor de kudde. Oma Irma is inmiddels 50 jaar oud en leefde echt in haar eigen bubbel. Nu met het jong duikt ze er meteen tussen." Faya lijkt wat onderhoudender met het jong om te gaan, maar dat wijt de verzorger aan pure 'nieuwsgierigheid'.

Jongetjes zijn de makkelijkste niet

Ondanks dat de dierenverzorgers door het dolle heen zijn, is er toch een factor om rekening mee te houden. "Mannetjesolifanten hebben al op jonge leeftijd enorme slagtanden. Bij vrouwtjesolifanten zitten die meer naar binnen, achter de lip." En die mannetjes houden van stoeien - ook dus met die slagtanden.

"Sunay wilde graag stoeien met zijn oma Irma, maar die kan dat niet aan. Ze had vaak schrammen of er hingen zelfs vellen aan haar lijf. Mede om die reden hebben we de 5-jarige Sunay, een zoon van Bangka, vorig jaar overgebracht naar een dierentuin in Parijs. Hier heeft hij meer ruimte en kan hij met andere mannetjes stoeien." Sunay doet daar ook mee aan een fokprogramma.

Diergaarde Blijdorp wil er nu alles aan doen om dit te voorkomen bij het pasgeboren bulletje. "We hebben plannen om het verblijf uit te breiden zodat er meer ruimte ontstaat voor als dit bulletje gaat puberen, zoals Sunay. Misschien verdwijnen er daardoor verblijven van andere dieren, maar we willen dit bulletje hier graag houden."