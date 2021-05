ARCHIEF RIJNMOND 28 maart 2021 - Hans Ruf & De Muzikale Voddenman

Afgelopen week heb ik een geweldige dag beleefd mede dankzij de tekstschrijver van goedgemaakte amusementsliedjes als Dat kan alleen in Rotterdam, Langs de Maas, Oh Johnny, Morgen zal ik moeder weer zien en De Muzikale Voddenman.

De naam van die tekstschrijver: Hans Ruf junior.

Ik ben één keer bij hem thuis geweest, in Arnhem, om hem voor de camera het een en ander te vragen over zijn samenwerking met Rotterdammer Jaap Valkhoff, en ik was meteen onder de indruk van zijn vriendelijkheid en gevoeligheid. In 2017 overleed Hans. Zijn vrouw was al eerder gegaan, kinderen hadden ze niet, en Martin Valkhoff, zoon van Jaap, heeft zich toen ontfermd over de nalatenschap.

In de zomer van het afgelopen jaar meldde Martin zich bij mij met een verhuisdoos vol papieren van Hans Ruf waarvan hij dacht dat die bij mij op hun plek waren. Een meer dan aardige geste.

Ik ben die hele doos doorgegaan en heb alles eruit gehaald dat te maken had met die samenwerking tussen Hans en Jaap Valkhoff. Waarbij ik nog tekst en muziek tegenkwam van liedjes die ik helemaal niet kende.

Maar wat te doen met de rest? Hans kwam niet uit Rotterdam en er moest een beter onderdak te vinden zijn voor al zijn columns, verhalen, dagboekaantekeningen, gedichten, en liedjes met anderen dan Valkhoff. In mijn rol van éénpersoons culturele reddingsbrigade heb ik eens wat rond gemaild onder bevriende verzamelaars en in mijn hoofd een verdeling gemaakt.

Woensdag was de dag om alles te gaan langs brengen.

Bijtijds naar bevriend verzamelaar Rinus in Amstelveen om de bulk af te leveren. Allerlei teksten, contracten, correspondentie met platenmaatschappijen. Rinus leek me daarvoor een goede bestemming. Ik weet dat als anderen een beroep om hem doen voor een uitgave of een project, hij altijd klaar staat om te helpen en materiaal ter beschikking te stellen.

We hebben ook meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om - op anderhalve meter - even bij te kletsen. En ik mocht grasduinen in een paar dozen met cassettebandjes uit de nalatenschap van zanger en radiopresentator Herman Emmink. Wie weet kon ik daar wat uit kopiëren voor hergebruik op de radio.

Vervolgens naar bevriend verzamelaar en geluidstechnicus Maarten in Amsterdam om een soort oorlogsdagboekje van Hans Ruf af te leveren plus wat losse teksten uit en over de oorlog. Ik weet dat Maarten daar in is geïnteresseerd. En ook hij staat altijd klaar om mensen te helpen bij onderzoeken en publicaties.

Ook hier weer bijgepraat bij een kop thee. En een broodje. Op de zonovergoten veranda in Maartens Amsterdamse tuintje.

Daarna door naar Hilversum, naar het Muziekcentrum van de Omroep, om aan archivaris Jan Jaap de resterende liedteksten en partituren van Hans Ruf te overhandigen voor in het immense bladmuziek-archief waar ik - na een kop thee - meteen een rondleiding door kreeg. Jan Jaap had op mijn verzoek ook nog de bladmuziek van een heel stel minder bekende liedjes over Rotterdam uit het archief opgedoken die ik ter plekke heb gefotografeerd om mogelijk nog eens voor de radio te laten uitvoeren door bevriende muzikanten uit de Rijnmond.

Nadat we afscheid hadden genomen ben ik nog even het zoveelste koppie thee van de dag wezen halen bij mijn oudste zus in Vreeland, en toen over allemaal N-wegen, langs de dreven van een zonbeschenen Hollands landschap, innig tevreden terug naar huis gekacheld.

Wat een dag. Wat een geweldige dag.

De nalatenschap van Hans Ruf was onder de pannen, de lente leek het leven lichter te maken en ik had weer eens ménsen gezien. Allemaal aardige, gelijkgestemde mensen.

Sinds het begin van de corona-pandemie in maart vorig jaar hebben mijn vrouw en ik in belangrijke mate een soort tweepersoons-kluizenaarsbestaan geleid. Wat op zich best te doen is. We hebben het goed met z’n tweeën. Maar toch. Ik had nu weer even geproefd van hoe de wereld daarbuiten kan zijn.

En dat dankzij Martin Valkhoff en dankzij Hans Ruf, die zelfs na zijn dood de wereld wat mooier weet te kleuren.

SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je - John Verkroost

JAAP VALKHOFF

2. De muzikale voddenman - Tobi Rix

3. Hand in hand - Tante Leen

4. Hoe gaat het ermee - Eddy Christiani

5. Op de Schiedamschedijk - Harry-Jan Bus

ER IS TOE

6. Er is toe - De Tunes

7. Que sera - Jose Feliciano

8. Eres tu - Mocedades

9. Er is toe - Hans den Outer

10. Er is toe - ’t Spaanse Schaep

11. Ik wil die prik - Martin Reekers

LEE TOWERS

12. Tallieman - Lee Towers

13. 500 keer Archief Rijnmond - Kees Korbijn, Lee Towers ea

14. Mellow mood - The Jazzinvaders ft Dr Lonnie Smith