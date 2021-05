77-jarige Stien baalt dat ze niet naar het Songfestival mag: 'Ik was door het dolle heen en had bijna een jurk gekocht'

Stien van den Heuvel is 77 jaar en woont in Rotterdam. Vorig jaar had ze zich ingeschreven voor kaartjes van het Songfestival in Rotterdam en tot haar 'verbazing en vreugde' was ze een van de gelukkigen die een ticket bemachtigde voor de finale. Maar de vreugde was van korte duur. Het RIVM bestempelt 70-plussers namelijk tot risicogroep en die komen niet in aanmerking voor fieldlab-evenementen, waar ook het Songfestival onder valt.