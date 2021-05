HET OPKAMERTJE 28 maart 2021

EERSTE UUR

ZOMER & ZOMERTIJD

1. Zomertijd en wintertijd - Wouter Hamel

2. Fietsen - Jenny Arean

3. Scheveningen - Diana Beerta

4. Let’s spend the summer in Amsterdam - Frits Lambrechts

5. Summertime - Johnny Holshuysen

6. I’ll catch your cold - Kees van Kooten

DOODGAAN

7. Lauw loenen - Johan Hoogeboom

8. Madenballade - De heren rond Rawie

9. Alles blijft - Gerrit Komrij

10. Ik zing dit lied voor jou alleen - Robert Long

11. Sinds Cruijff - Jan Rot

12. The news that shook the nation - The trumpets of joy

JAARTJE

13. ’t Was me ’t jaartje wel - Wim Kan

14. Waar gaan we in het nieuwe jaar naartoe - Wim Kan

15. Try to remember - Harry Belafonte

TWEEDE UUR

BRAZILIE

1. Amor e som - Astrud Gilberto & James Last

2. Avarandado - João Gilberto

3. Querido diario - Chico Buarque

4. Sailor & widow - Keren Ann

BLACK & WHITE

5. Black & White - Jane Birkin

6. A friend of mine - Fields

THE BEATLES

7. Nowhere man - MonaLisa Twins

8. Holly Park - Emitt Rhodes

9. Ja budu chodit po spickách - Petr Novak & Flamengo

BRASSENS EN BERNES

10. Brassens & Bernes - Andrej Makarevich

11. Brassens & Bernes - Mark Freidkin

12. Brassens & Bernes - Huub Tabbers

13. Lonesome road - Tim Storms

14. Venus - Felix Rosario e sus Rock ’n Rollins