HET OPKAMERTJE - 25 april 2021

EERSTE UUR

CORONA

1. Neem hen - Siebe Palmen

2. Opwekkende gedachte - Johan Hoogeboom

3. Mijn vent is recensent - Kirsten Berkx/Andermans Veren Live

4. Lauw loenen - Johan Hoogeboom

DOOD

5. Aula - De heren rond Rawie

6. De begrafenis van Manke Nelis - Jenny Arean

7. Ziekenhuis - Maarten Heijmans

8. Doekjes voor het bloeden - Erik Breij

9. Wandeling - Martin van Dijk & Hans Dorrestijn

LIEFDE

10. Huid van kaneel - Hella Holland

11. Echte mannen - Guido Belcanto

12. Why do they always say no - Frans van Schaik

13. Ik koester je oester - Roel C. Verburg

14. Delicious - Jim Backus

TWEEDE UUR

KLASSIEK DOOR DE MANGEL

1. Badinerie van Bach - The Swingle Singers

2. 5e Symfonie Beethoven - Fagottenkwartet Phenix

3. For Eliza (Für Elise) - Jan Rot

4. Ode to joy - DA matryomin ensemble

5. Dance macabre - De Maskers

YOU’LL NEVER WALK ALONE

6. You’ll never walk alone - Gerry & The Pacemakers

7. You’ll never walk alone - Sissel Kyrkjebø

8. You’ll never walk alone - Barbra Streisand

JEZELF COVEREN

9. Dancing on the ceiling - Chet Baker

10. Sammy (in het Frans) - Ramses Shaffy

11. Vida de bailarina - Elís Regina

12. Vida de bailarina - Maria Rita

13. Essa mulher - Maria Rita/Elís Regina

YOUTUBE ARTIESTEN

14. Roda Viva - Olaiá Music ft Cantorias

15. I’m on fire - Carson McKee & Josh Turner