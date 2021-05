Motorrijder gaat onderuit op A13, afrit Rotterdam-Overschie was even dicht

Een traumahelikopter kwam ter plaatse voor medische hulp aan het slachtoffer. Wat zijn verwondingen zijn, is onbekend. De motorrijder is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Weggebruikers in de richting van Hoek van Holland worden omgeleid. Ze kunnen afrit 14 richting Rotterdam-Noord nemen en daar keren. Hoe lang de afrit en rijstroken blijven afgesloten, is onbekend.



Eerder deze middag gebeurde ook een ongeluk met meerdere personen op de A15 richting Gorinchem. Een rijstrook werd daardoor afgesloten. Ook op de A4 had het verkeer vanmiddag last van vertraging, daar was een ongeval en kwam even later een auto met pech stil te staan. De problemen op de A4 zijn inmiddels verholpen.