Bekende garagehouder Hamza is een groot dierenliefhebber: 'Als het aan mij ligt maak ik van mijn garage een dierenwinkel, maar mijn vader houdt mij gedeisd'

Hamza was verbaasd toen de kippen werden weggehaald. Hij had totaal geen last van ze en vroeg zich met een twinkelende lach in zijn ogen af "of Stadsbeheer niets beters te doen had". Zijn uitspraken gingen viral. Hij was in één klap beroemd en geliefd in het hele land.

"Kippen zijn leuke, gezonde dieren, ze geven eieren", zegt Hamza terwijl hij presentator Sander de Kramer vlak voor zijn huis aan de Immobilialaan in Rotterdam ontvangt. "Hier heb ik 25 jaar gewoond", vertelt hij.

"Ik houd van dieren, maar vroeger mochten we geen huisdieren hebben. Mijn ouders vonden die onrein. Ik heb nu wel huisdieren. Ik heb een hond en in de garage heb ik kippen. Ik heb ook een paar poezen gehad, maar die liepen weg. Maar mijn hond loopt niet weg. Als het aan mij ligt, maak ik een dierentuin in mijn winkel."

'Dieren zijn beter dan mensen'

"Maar mijn vader houdt mij gedeisd: 'Het is een garage, geen dierenzaak', zegt hij. Maar ik houd van dieren. Ze zijn onschuldig. Ik ben teleurgesteld in mensen: er zijn er zoveel die misbruik maken van het goede in anderen."

Maar jij bent zelf een goed mens, zegt Sander tegen Hamza. "En daar hebben veel mensen misbruik van gemaakt. Ze hebben me veel pijn gedaan, dieren doen je niks. Je geeft ze eten, ze zijn dankbaar. Eigenlijk zijn dieren beter dan mensen."

Hij protesteerde dan ook fel toen de gemeente de kippen weghaalde. Daarmee kreeg hij nationale bekendheid. "Het is leuk om herkend te worden. Soms willen mensen met mij op de foto. Dat is leuk."

Dochtertje in de couveuse

Hamza gaat met Sander naar het Maasstad Ziekenhuis. "Dit is een belangrijke plek voor mij, omdat mijn drie kinderen hier zijn geboren. Bij mijn oudste dochter waren er complicaties. Ze had vruchtwater ingeslikt waardoor ze na de geboorte niet zelfstandig kon ademhalen. Ze lag een tijdje in de couveuse. Dat was heel erg, heel heftig. Ik heb gebeden voor mijn dochter. Het was een moeilijke tijd. Ik was bang dat ik haar zou verliezen. Nu gaat het heel goed met haar. Ze is inmiddels 8 jaar, heel vrolijk. Ze houdt ook van dieren, net als mijn twee andere kinderen."

Hamza en zijn vrouw hebben twee dochters en een zoon. Voor hun zoon hadden ze allebei een naam in gedachte en niemand wilde concessie doen. Toen maar een compromis gesloten.

"Ik wilde hem Mohammed noemen en mijn vrouw wilde Ali. Toen hebben we een compromis gesloten en hem Mohammed Ali genoemd. In een democratie heb je altijd een oplossing. Nu zijn we allebei blij.," lacht hij.

'Als het even rustig is, aai ik ze'

Hamza neemt Sander natuurlijk ook even mee naar de garage. "Ik was van jongs af aan met auto's bezig. Ik sleutelde aan de auto van mijn vader en waste die." Terwijl hij over zijn liefde voor auto's praat, komen de kippen naar hem. "Ik houd van ze", zegt Hamza. "Als het even rustig is, aai ik ze even, ik geef ze eten en drinken. Soms ren ik achter ze aan. Nu het laat donker wordt, willen ze niet naar binnen. Vooral dat mannetje kan dan irritant zijn. Maar daar heb ik een oplossing voor gevonden. Ik zet het vrouwtje binnen en het mannetje loopt er meteen achteraan."

'Trump' doodgereden

De kippen zijn niet altijd even veilig. Bij de garage van Hamza is er veel verkeer. "Eén van mijn kippen is doodgereden door iemand die gewoon doorreed. Ik ben erachteraan gereden en heb die man aangesproken. Hij bood zijn excuses aan en zei dat het niet opzettelijk was. Ik wilde hem bijna bij zijn kraag pakken, maar deed dat niet. Ik vond het wel heel erg, was helemaal in shock. Die kip was één van mijn favorieten. Hij heette Trump. Hij had een kuifje, net als Donald Trump."