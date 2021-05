Eigenaar verzet zich tegen spoedsluiting 't Haantje: 'Ik word gestraft voor iets waar ik niets mee te maken heb'

"Ik word gestraft voor iets waar ik helemaal niets mee te maken hebt", zegt Bollaart teleurgesteld aan het einde van de middag. Die nacht daarvoor liet een jonge vent een explosief achter op het terras van zijn café aan de Bierens de Haanweg. De grotendeels glazen pui ging aan diggelen en ook op het terras was er schade.

Bollaart heeft bewakingsbeelden van de aanslag. Hij heeft geen idee wie er achter zit. 't Haantje is een echt Feyenoordcafé waar veel supporters komen. Samen met zijn vrouw is de café-eigenaar woensdag de hele dag bezig geweest om de schade te herstellen. "We hadden alles opgeruimd en dichtgetimmerd en waren weer open. Toen kreeg ik een telefoontje van de gemeente dat we dicht moesten."

Er kwam een brief van de gemeente achteraan. Daarin staat dat burgemeester Aboutaleb het café voor twee weken sluit met het oog op de veiligheid van de buurt. Bollaart legt zich er niet bij neer. Een bevriend advocaat tekent beroep aan tegen het besluit. "Ik wil zo snel mogelijk weer open", aldus Bollaart.