Familiehuis Daniel den Hoed in Rotterdam op nieuwe locatie : 'Het is overweldigend mooi'

Het nieuwe familiehuis is gevestigd op de bovenste zes etages van het gebouw The Scott. De eerste gast in het nieuwe Familiehuis is Francien uit Tilburg. Elke dag gaat ze naar het Erasmus MC om haar partner te bezoeken, die wordt behandeld voor lymfklierkanker. "Ik ben daar elke dag van 's morgens 10 uur tot 's avonds 9 uur. Hij heeft een donor stamceltransplantatie gehad. Nu is het afwachten; we hebben goede hoop. Na elk bezoek ga ik naar huis, dit familiehuis."

Deel van de huiskamer in het Familiehuis Daniel den Hoed | Foto: Jacco van Giessen



In de ruim bemeten kamer heeft Francien haar koffers neergezet. Ze kijkt om zich heen. Het is een hoekkamer op de negende verdieping. Door de grote ramen die tot de vloer lopen, is er prachtig uitzicht over de stad. "Dit is niet een gewone kamer," zegt Francien. "Ik vind het een suite. Het is eigenlijk overweldigend. Zo mooi dat ze dit hebben gerealiseerd. Je wilt hier eigenlijk niet zijn, je wilt gewoon thuis zijn. Maar als je dan toch ergens moet verblijven, dan is het wel een hele mooie plek."

Familiehuis Daniel den Hoed in Rotterdam op nieuwe locatie | Foto: Rijnmond

In het nieuwe Familiehuis is er plek voor 30 gasten, 17 meer dan in oude pand op Zuid. De gasten hebben de mogelijk om zelf te koken en ze hebben een eigen koelkast tot hun beschikking. In de ruime eetzaal kan samen worden gegeten of je kunt je terugtrekken in de woonkamer of in de stiltekamer. Er kan ook worden gesport en er is een wasruimte om een wasje te draaien.

Het mooiste aan het nieuwe Familiehuis vindt Francien de korte afstand tot het ziekenhuis. Als ze uit het grote zijraam kijkt, ontdekt ze dat ze het gebouw en de verdieping kan zien waar haar man verpleegd wordt. "Het is zo mooi dat ik recht op zijn kamer kijk. Daar word ik wel emotioneel van. Ja, dat is mooi."