Rotterdam verliest eerste halve finale van Kampong

Dankzij een late gelijkmaker afgelopen zondag tegen Bloemendaal eindigde Rotterdam als derde in de reguliere competitie. Kampong is de nummer twee en zo strijden beide teams om een finaleplek. Deze halve finale is een herhaling van de finale uit 2017, toen de ploeg uit Utrecht landskampioen werd. De laatste keer dat Rotterdam de hoofdklasse won, was in 2013. Huidige heren-1 spelers Jeroen Hertzberger en Tristan Algera maakten toen ook al onderdeel uit van die ploeg.

Aanvallend onmachtig

Acht jaar later stond Hertzberger opnieuw in de basis van HC Rotterdam. Algera zat thuis in quarantaine. De verdediger werd gemist, want Kampong dwong veel meer af dan Rotterdam.

Na twee gemiste strafcorners van Kampong maakte Robbert Kemperman het eerste doelpunt van het duel. Met een magistrale solo vanaf eigen helft toonde hij aan waarom hij een van de beste spelers van de hoofdklasse is. De enige Rotterdamse strafcorner van de eerste helft werd goed gepakt door David Harte, op een inzet van Hertzberger.

In het tweede kwart kwam de ploeg uit Utrecht op een 2-0 voorsprong. Martijn Havenga pushte de bal hard langs doelman Meijer. Bijna kwam Kampong op 3-0, maar Ceulemans miste een halfhoge bal op de doellijn. Hertzberger schoot met een backhand voorlangs.

Het jonge Rotterdam had weinig in te brengen tegen het meer ervaren Kampong. Op de Argentijnse spits Joaquin Menini na bestaat de ploeg uit overwegend relatief jonge Nederlandse spelers, onder wie de broers Justen en Jochem Blok. Rijnmond maakte onlangs nog een dubbelportret van hen.

In de tweede helft probeerde Rotterdam het wel, maar het werd zelden echt gevaarlijk. Terwijl het hard begon te regenen op het ijskoude sportcomplex aan de Hazelaarweg miste Rotterdam drie strafcorners achter elkaar. Een minuut later gooide Mats Groter de wedstrijd in het slot: 0-3.



Trainer Albert-Kees Manenschijn kon na afloop niets anders dan toegeven dat Kampong de verdiende winnaar was. "We hebben tegen een heel goede ploeg gespeeld, met een ijzersterke verdediging. Kampong heeft ook meer internationals dan wij. We zullen een goed plan moeten verzinnen voor zaterdag."



Ook Thijs van Dam zag dat Rotterdam een lastige avond had. "We kwamen de afspraken niet na en daar baal ik onwijs van. Bovendien zie je dat wij een aantal keer naïef balverlies leden en dat straft Kampong af", sprak Van Dam na afloop.



Rotterdam moet zaterdag winnen om een derde en beslissend duel af te dwingen. In de andere halve finale won Bloemendaal eenvoudig met 5-1 van Den Bosch.