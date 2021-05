Veel rook bij brand in woning Goudsesingel in Rotterdam

De brandweer blust een brand in een woning aan de Goudsesingel in Rotterdam | Foto: MediaTV

De brandweer is woensdagavond rond 21:00 uur uitgerukt voor een brand in een huis aan de Goudsesingel in Rotterdam. Bij de brand kwam veel rook vrij. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond leek de brand daardoor groter dan hij daadwerkelijk was. Niemand raakte gewond.