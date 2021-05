Het weer van vandaag: geregeld zon met kans op een bui

Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af en valt er plaatselijk een bui. Het koelt af naar 5 graden aan zee en 2 graden in het oosten van de regio. De zwakke tot aan zee matige wind waait het westen- tot noordwesten.

Morgen is er geregeld zon met vorming van stapelwolken en blijft het droog. Bij een tot matig aantrekkende westenwind wordt het 11 graden.

Vooruitzichten

Zaterdag is het in de ochtend eerst nog droog, in de middag en begin van de avond passeert een warmtefront met flink wat regen. In de middag wordt het 15 graden. Zondag is het fors warmer met kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 24 graden en het zal drukkend warm aanvoelen. Op maandag zijn er buien en wordt het nog maar 16 graden. Dinsdag lijkt een vrijwel droge dag te worden en wordt het opnieuw 16 graden.

Geniddelde temperatuur

Tussen 1 en 10 mei bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 16,8 graden en de minimumtemperatuur 7,0 graden. Er valt gemiddeld 16,9 mm neerslag.