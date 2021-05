Liveblog corona: Kinderombudsman wil de scholen helemaal openen en Driekwart minder passagiers Air France KLM

- Driekwart minder passagiers voor Air France KLM

09:34 Driekwart minder passagiers Air France KLM

In het eerste kwartaal van dit jaar heeft Air France KLM driekwart minder passagiers vervoerd dan in dezelfde periode een jaar eerder. Opnieuw boekt de luchtvaartmaatschappij daardoor een gigantisch verlies: 1,5 miljard euro. De omzet halveerde.

De Franse staat voorzag Air France begin april van 4 miljard euro, Nederland besloot toen niet nog een extra bijdrage te doen aan KLM.

09:24 'Werkgevers doen niet genoeg tegen agressie in de zorg'

Werkgevers ondernemen niet genoeg actie tegen agressie in de zorg. Dat zegt stichting IZZ, een organisatie voor werkgevers en werknemers in de zorg. IZZ maakte een rondgang langs zo'n 600 medewerkers uit de hele zorgsector, zoals ziekenhuiszorg, ouderenzorg, patiëntenzorg en gehandicaptenzorg.

De helft van de ondervraagden zegt dat sinds de coronacrisis de agressie in de zorg is toegenomen. Voor ongeveer de helft wordt die agressie veroorzaakt door familie van patiënten, maar er is ook sprake van toegenomen agressie door personeel zelf, zegt Anouk ten Arve van IZZ: "De lontjes zijn allemaal wat korter."

09:01 Kinderombudsman roept op de scholen weer helemaal te openen

Middelbare scholen en het mbo moeten na de meivakantie weer alle dagen per week fysiek les kunnen geven, zegt kinderombudsman Margrite Kalverboer tegen NRC. Volgens Kalverboer worden de belangen van scholieren niet genoeg meegewogen in de adviezen van het OMT en het beleid van het kabinet: "De schade die we aanrichten door jongeren zo te laten bungelen is enorm."

Het OMT sprak zich deze week uit tegen het loslaten van de anderhalvemetermaatregel in het onderwijs. Als leerlingen weer vijf dagen per week naar school gaan in plaats van minstens één kan de 1,5 meter in de meeste situaties waarschijnlijk niet gewaarborgd worden. Volgens het OMT zou dat kunnen leiden tot een tragere daling van de ziekenhuisbezetting en het slechtste geval zelfs tot een stijging.

Kalverboer onderkent de druk op de zorg: "Ik snap dat mijn timing lastig is. Maar mijn vraag is vooral om meer rekening te houden met kinderen en jongeren. Er voltrekt zich een stille ramp. Over een jaar, of misschien pas over vijf jaar, zullen we zien wat we aangericht hebben met een coronabeleid dat totaal gefixeerd is op de ontwikkeling van het virus en weinig oog heeft voor kinderen."