Liveblog corona: Meerderheid Tweede Kamer steunt voorstel voor toegangstesten en RIVM meldt minder coronabesmettingen in onze regio

- Kamer steunt voorstel voor toegangstesten

- Nieuw plan: vanaf eind mei 1 miljoen prikken per week

- 832 nieuwe coronabesmettingen in onze regio

21:20 uur Kamer steunt voorstel voor toegangstesten

Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het wetsvoorstel van het kabinet om mensen via testen toegang te geven tot bijvoorbeeld sportwedstrijden, musea en theaters. Dat schrijft NOS op haar website. Maar er zijn nog wel vragen over dit voorstel. Zo worden door de politieke partijen vraagtekens gezet bij de noodzaak van het plan, de kosten en de tijdelijkheid van de wet.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) | Foto: Rijksoverheid

19:02 uur Ziekenhuizen gaan vanaf eind mei 1 miljoen prikken per week zetten, vooral ook jongeren

Ongeveer zestig Nederlandse ziekenhuizen krijgen vanaf eind mei priklocaties voor de vaccinatiecampagne. Dat bevestigt het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) aan Nieuwsuur. Het is de bedoeling dat de ziekenhuizen een miljoen prikken per week gaan zetten bij vooral "jonge, gezonde mensen", zegt een woordvoerder.

Om welke ziekenhuizen het gaat is nog niet bekend. "We zijn druk bezig om dit voor te bereiden", zegt een woordvoerder van het LNAZ. "In principe kan er vanaf eind mei geprikt worden, als alle leveringen van de vaccins natuurlijk goed doorkomen." De komende weken worden tussen de 800.000 en 1,2 miljoen vaccins per week aan Nederland geleverd. Op dit moment worden wekelijks zo'n 800.000 prikken gezet.

18:30 uur Minder coronabesmettingen dan de afgelopen dagen

Het RIVM meldt donderdag 832 nieuwe coronabesmettingen voor onze regio. Woensdag ging het om 911 nieuwe gevallen en dinsdag om 1110. Een storing bij het RIVM afgelopen weekeinde heeft de cijfers van de afgelopen dagen beïnvloed. De cijfers bevatten namelijk ook positieve geteste personen van het weekend.

Check hier alle cijfers van het RIVM in onze regio.

Coronatest | Foto: Rijnmond

17:00 Erasmus MC genomineerd voor prestigieuze prijs

Het Erasmus MC maakt kans op de BID Positivity Awards, in de categorie Meest Positieve Overheidsorganisatie. Vorig jaar won Nationaal Programma Rotterdam Zuid nog deze prijs. Naast het Erasmus MC zijn ook de GGD'en en de Veiligheidregio's genomineerd.

13:43 Onderscheiding voor Jaap van Dissel

Jaap van Dissel krijgt de Akademiepenning van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) "voor de wijze waarop hij tijdens de corona-epidemie de minister van VWS en het crisisteam van de overheid wetenschappelijk heeft geadviseerd over de bestrijding van COVID-19". De prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan iemand die zich inzet "voor de bloei van de Nederlandse wetenschap."

Van Dissel is directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM en als zodanig voorzitter van het Outbreak Management Team. In een verklaring prijst de KNAW zijn "tomeloze energie en bewonderenswaardige rust". "Hij blijft altijd dicht bij de rol die van een wetenschapper verwacht mag worden en laat zich niet verleiden tot politieke uitspraken. Jaap van Dissel is met recht te beschouwen als een 'honest broker' van de wetenschap."

Van Dissel mag de prijs op 31 mei in ontvangst nemen.

13:12 'Groots met een zachte G' dit jaar eenmalig in Rotterdam Ahoy

Concertreeks 'Groots met een zachte G' van de Brabantse zanger Guus Meeuwis vindt voor één keer in Rotterdam Ahoy plaats. De zanger heeft het nieuws donderdag bekendgemaakt. "Na 15 jaar kan het dak eraf", schrijft hij op Instragram.

"Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws", zegt Guus Meeuwis in het filmpje op zijn Insta-account. Het slechte nieuws voor de fans is dat zij wat langer geduld moeten hebben tot het concert, omdat dit dus niet zoals gewoonlijk in juni al is in het Philips Stadion in Eindhoven. Het coronavirus gooit, net als vorig jaar, roet in het eten.

"Het goede nieuws is dat we 'Groots met een zachte G' eenmalig verschuiven naar het najaar in Ahoy Rotterdam en wel hierom: ik heb gewoon zin in een feestje. Er is volgend jaar gewoon weer een 'Groots met een zachte G' in Eindhoven, maar zolang wil ik jullie niet laten wachten. Ik snak, net als jullie, naar een feestje en wil heel graag dit jaar nog mijn jubileum met jullie vieren. Dus ik hoop jullie allemaal te zien in november in Ahoy."

11:44 Gratis testen beschikbaar voor Nederlanders die met geldige reden naar Duitsland reizen

Nederlanders die voor zorg, werk of onderwijs naar Duitsland moeten, kunnen zich vanaf vandaag gratis laten testen op corona. Duitsland eist een negatieve coronatest op naam om het land binnen te komen. Via de website grenstesten.nl kunnen Nederlanders die het betreft een afspraak maken bij één van de zeven testlocaties langs de grens. Dat aantal wordt uitgebreid naar twintig.

GGD's geven geen negatieve testbewijzen op naam af, waardoor bewoners van grensstreken zich moesten laten testen via een commercieel testbedrijf. Vanwege de kosten die dat voor die groep met zich meebrengt, nam de overheid dit initiatief.

Wie zich via de site aanmeldt voor een test moet op de testlocatie kunnen bewijzen een geldige reden te hebben om naar Duitsland te reizen. Op de locaties zal bij wijze van steekproef om dat bewijs gevraagd worden.

10:58 EU: vrijgeven patenten vaccins bespreekbaar

De Europese Unie staat niet onwelwillend tegenover het tijdelijk vrijgeven van patenten op coronavaccins. Voorzitter Ursula von der Leyen reageerde daarmee vanochtend op de ommezwaai van de Amerikaanse president Biden. Zijn voorganger Trump was tegen het vrijgeven van de patenten.

Von der Leyen: "Ook de EU is er klaar voor om alle voorstellen te bespreken die de crisis effectief en pragmatisch bestrijden." Eerder was de EU nog tegen het vrijgeven van de patenten. Veel farmaceuten zien liever niet dat hun patenten op coronavaccins vervallen. Ze zeggen dat de vaccins alleen onder hun toezicht op de juiste manier geproduceerd kunnen worden. Ook verdienen ze dan minder geld aan de vaccins, waardoor er minder geïnvesteerd kan worden in innovatie, luidt het verweer.

Verschillende ontwikkelingslanden vragen al langer via de Wereldhandelsorganisatie (WTO) om de patenten van de coronavaccins los te laten. Zo zou de productie van werkende vaccins snel opgeschroefd kunnen worden. Gisteren gaf president Biden aan in de WTO te willen pleiten voor het opschorten van de patenten, terwijl de VS daar eerder nog een tegenstander van was. Binnen de WTO moet altijd consensus bereikt worden voordat een dergelijke beslissing genomen kan worden.

09:34 Driekwart minder passagiers Air France KLM

In het eerste kwartaal van dit jaar heeft Air France-KLM driekwart minder passagiers vervoerd dan in dezelfde periode een jaar eerder. Opnieuw boekt de luchtvaartmaatschappij daardoor een gigantisch verlies: 1,5 miljard euro. De omzet halveerde.

De Franse staat voorzag Air France begin april van 4 miljard euro, Nederland besloot toen niet nog een extra bijdrage te doen aan KLM.

09:24 'Werkgevers doen niet genoeg tegen agressie in de zorg'

Werkgevers ondernemen niet genoeg actie tegen agressie in de zorg. Dat zegt stichting IZZ, een organisatie voor werkgevers en werknemers in de zorg. IZZ maakte een rondgang langs zo'n 600 medewerkers uit de hele zorgsector, zoals ziekenhuiszorg, ouderenzorg, patiëntenzorg en gehandicaptenzorg.

De helft van de ondervraagden zegt dat sinds de coronacrisis de agressie in de zorg is toegenomen. Voor ongeveer de helft wordt die agressie veroorzaakt door familie van patiënten, maar er is ook sprake van toegenomen agressie door personeel zelf, zegt Anouk ten Arve van IZZ: "De lontjes zijn allemaal wat korter."

09:01 Kinderombudsman roept op de scholen weer helemaal te openen

Middelbare scholen en het mbo moeten na de meivakantie weer alle dagen per week fysiek les kunnen geven, zegt kinderombudsman Margrite Kalverboer tegen NRC. Volgens Kalverboer worden de belangen van scholieren niet genoeg meegewogen in de adviezen van het OMT en het beleid van het kabinet: "De schade die we aanrichten door jongeren zo te laten bungelen is enorm."

Het OMT sprak zich deze week uit tegen het loslaten van de anderhalvemetermaatregel in het onderwijs. Als leerlingen weer vijf dagen per week naar school gaan in plaats van minstens één kan de 1,5 meter in de meeste situaties waarschijnlijk niet gewaarborgd worden. Volgens het OMT zou dat kunnen leiden tot een tragere daling van de ziekenhuisbezetting en het slechtste geval zelfs tot een stijging.

Kalverboer onderkent de druk op de zorg: "Ik snap dat mijn timing lastig is. Maar mijn vraag is vooral om meer rekening te houden met kinderen en jongeren. Er voltrekt zich een stille ramp. Over een jaar, of misschien pas over vijf jaar, zullen we zien wat we aangericht hebben met een coronabeleid dat totaal gefixeerd is op de ontwikkeling van het virus en weinig oog heeft voor kinderen."