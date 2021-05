Nieuwe Suurhoffbrug zondag op transport naar eindbestemming: 'Als het weer het toelaat'

Rijkswaterstaat noemt de Suurhoffbrug in de A15 de nieuwe toegangspoort tot de Maasvlakte. Hij komt naast de oude brug uit 1972 te liggen over het Hartelkanaal, tussen het westelijk deel van Voorne-Putten en de Botlek, Europoort en Rotterdam. De brug moet tot 2030 de toenemende verkeersdrukte helpen opvangen tot er een definitieve oeververbinding komt.

Het grote transport van de brug stond al gepland voor afgelopen woensdag, maar ging vanwege de harde wind niet door. "Zoals het er nu naar uitziet, gaat het komende zondagnacht wel lukken om het gevaarte van 3 ton naar de eindbestemming te brengen", zegt Nicolette van den Berg van Rijkswaterstaat.

Deze video maakte Rijnmond eerder over de eindfase van de bouw van de Suurhoffbrug en een vooruitblik op het transport (Let op: genoemde data zijn verouderd):

Ryan Derks van Hollandia legde in maart uit hoe de brug in elkaar zit: "De brug is 200 meter lang en 40 meter hoog. Hij is helemaal in Krimpen gebouwd. We hebben hem uit vier dekdelen en vier bovendelen samengesteld. De dekdelen zijn met pontons om de punt heen gevaren en de bovendelen zijn met een bok opgepakt en gelijk geïnstalleerd. Momenteel worden deze delen aan elkaar gelast."

Nieuwe Suurhoffbrug bijna klaar voor bijzonder transport | Foto: Rijnmond

Om de 200 meter lange Suurhoffbrug ongeschonden en in één stuk op zijn eindbestemming te krijgen, gaat het vervoer in stappen. De operatie duurt een paar dagen. Het transport moet in Krimpen maandagochtend om 01:00 uur van start gaan. Dan gaat het gevaarte richting de Van Brienenoordbrug. Liefhebbers kunnen het vervolgens over het water het centrum van Rotterdam zien doorkruisen, legt Van den Berg van Rijkswaterstaat uit. "Hij gaat onder de Hef door, de Koninginnebrug en de Erasmusbrug. Daarna gaat hij een stukje door richting de Oude Maas. Dan gaan we onder de Botlekbrug door en richting het Hartelcomplex. Daar wachten we even tot de spits voorbij is."

Het transport kijkt zeer nauw volgens Van den Berg. "Op sommige plekken hebben we maar een paar centimeter speling, maar daar zijn we op voorbereid." Als alles goed gaat, dan komt de nieuwe Suurhoffbrug op 14 mei op zijn eindbestemming aan.

De route die de nieuwe Suurhoffbrug af zal leggen naar de eindbestemming | Foto: Rijkswaterstaat

Transport nieuwe Suurhoffbrug live volgen

Het transport van de nieuwe Suurfhoffbrug is live te volgen via de livestream van Rijkswaterstaat.