Capelse bomenexpert redt bomen door er aan te trekken met een auto: 'Als hij de test doorstaat, kan hij blijven staan'

Al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw staat de grote plataan in het Schollebos naast de Bermweg. Het is een monumentale boom die ook nog eens beeldbepalend is in het Capelse Schollebos. Maar de boom kwam niet door de controle en dus wordt er gekeken of de plataan kan blijven staan, vertelt bomenexpert Johan van Zijl. "Afgelopen najaar is hij gecontroleerd. Daar bleek een bepaald type zwam in de stamvoet te zitten. Daardoor zou de boom mogelijk plotseling kunnen afbreken. Maar bij de laatste controle van dit jaar bleek die zwam opeens weg. Dus we controleren nog een keer om zeker te zijn."

De proef | Foto: Gemeente Capelle aan den IJssel

Invreten

Een zwam kan zich invreten in een boom, waardoor een gedeelte van de stam plaatsmaakt voor de zwam. Het risico bestaat dan dat de boom onder zijn eigen gewicht omvalt. "Er ontstaat een rotting in de boom. Net zoals bij fruit. Met zo'n groot bladdek wat deze boom heeft kan de boom veel wind vangen. Als de wind maar net even verkeerd staat kan de boom zomaar 'knak' zeggen."

Van Zijl doet er met zijn team alles aan om de bomen te behouden. En daardoor is er een expert ingevlogen voor een zogeheten stabiliteitsproef. "Er wordt een touw aan de boom vastgezet. Dan gaat er een meetapparaat tussen en daarna aan een auto. De expert weet hoe hard de auto mag trekken aan de boom. Er komt via het meetapparaat dan een score uit, die wijst uit of de boom de test heeft doorstaan."

Niet direct kappen

Als de boom niet helemaal door de test komt, betekent dat niet direct dat hij gekapt moet worden. De bomenexpert heeft nog wat andere opties om de boom te laten staan. "We kunnen de kroon van de boom nog wat in laten krimpen. Dus dan knippen we takken en bladeren weg. Maar het liefste doen we natuurlijk niets aan de boom."

Het testen | Foto: Gemeente Capelle aan den IJssel

Uitsluitsel heeft de bomenploeg van de gemeente Capelle aan den IJssel niet direct. "Eind volgende week verwacht ik het rapport in mijn mailbox te hebben. We gaan niet zomaar rücksichtslos kappen."