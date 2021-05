Artsen kunnen hart nu laten kloppen buiten het donorlichaam

Artsen van het Erasmus MC in Rotterdam, het UMC Utrecht en UMC Groningen zijn er voor het eerst in geslaagd om het hart van een overleden donor buiten het lichaam te laten kloppen na toevoer van zuurstof en bloed. Daardoor is een nieuwe manier van harttransplantatie mogelijk.

De methode heet DCD-hartdonatie en artsen hopen er het tekort aan donoren mee aan te pakken. Hartdonatie was tot nu toe alleen mogelijk bij een hersendode donor. De patiënt is dan klinisch overleden, maar het hart klopt nog. Voorheen had het hart nadat het was gestopt na het overlijden al te lang geen zuurstof gehad en was het dus niet meer bruikbaar voor transplantatie. Bij deze donoren was het vaak nog wel mogelijk om andere organen, zoals de nieren en de lever te transplanteren.

Met de nieuwe DCD-methode wordt het hart na het overlijden van de patiënt uit het lichaam gehaald. Daarna wordt het aan een perfusiemachine gekoppeld. De machine zorgt ervoor dat het hart op temperatuur blijft en zuurstof krijgt toegediend. Het hart wordt met machine en al vervolgens getransporteerd naar de ontvanger. Daarna transplanteren de artsen het in het lichaam van de ontvanger.

Volgens het Erasmus MC staan meer dan 140 hartpatiënten op de wachtlijst voor een donorhart. "De sterfte op de wachtlijst is hoog. Een op de zeven mensen overlijdt, omdat er niet tijdig een donorhart beschikbaar is", schrijft het ziekenhuis.