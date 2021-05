15-jarige Rotterdammer vast voor neersteken leeftijdsgenoot

De politie heeft een 15-jarige jongen uit Rotterdam aangehouden voor een steekpartij, waarbij afgelopen zaterdag een jongen van 15 uit Schiedam gewond raakte. De aanhouding was dinsdag, maar is donderdag door de politie bekend gemaakt.

De steekpartij was bij een snackbar aan het begin van de West-Kruiskade in het centrum van Rotterdam. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar was volgens de politie wel aanspreekbaar.

Afgelopen maandag werd ook al een verdachte, een jongen van 14, aangehouden. De 15-jarige Rotterdammer die een dag later is aangehouden wordt ervan verdacht het slachtoffer te hebben gestoken. Hij zit vast en wordt verhoord.