Excelsior contracteert nieuwe spits in Thijs Dallinga

Dallinga kwam in het betaald voetbal eerder uit voor FC Emmen en FC Groningen. In Emmen maakte hij in 2017 onder succestrainer Dick Lukkien zijn profdebuut, het jaar waarin FC Emmen voor het eerst in de geschiedenis zou promoveren naar de Eredivisie. Hij verdiende vervolgens een transfer naar Groningen waar hij de afgelopen drie seizoenen voornamelijk met het beloftenteam meespeelde in de Derde Divisie. Dit jaar kwam Dallinga tot vijf invalbeurten in de Eredivisie.

Speeltijd

Mede door het gebrek aan speeltijd in Groningen trekt Dallinga nu naar Rotterdam, zo stelt Ferry de Haan. "Hij wil zo veel mogelijk speelminuten gaan maken en vindt Excelsior daar de juiste club voor. Hij is een spits die heel erg gretig en leergierig is. Daarom past hij goed binnen de ambities van onze club", aldus De Haan.

Dallinga laat in hetzelfde persbericht weten dat het inderdaad speeltijd is die ervoor zorgde dat hij Excelsior verkoos boven de aanbieding van Groningen. "Ik moet minuten gaan maken, dat is het allerbelangrijkste. FC Groningen heeft mij ook een nieuwe aanbieding gedaan, maar ik denk dat de kans op speeltijd bij Excelsior groter is en daarom heb ik deze keuze gemaakt.’’

De 20-jarige Dallinga nam daarnaast ook contact op met een paar ervaringsdeskundigen die hem meer wisten te vertellen over Excelsior: "Ik heb het ook over Excelsior gehad met Adrie Poldervaart en met Mo El Hankouri, de broer van Redouan. Zij waren ook positief en dat versterkte mijn gevoel om naar Excelsior te komen. Ik heb het gevoel dat deze club bij mij past.’’