Finishen voor de Markthal en toeren door bijna de hele regio: zo wil Rotterdam de Tourstart van 2024 of 2025 organiseren

Het is nu aan de Franse Tourorganisatie ASO om te besluiten of Rotterdam de Tourstart van 2024 of 2025 daadwerkelijk mag organiseren. Als de plannen werkelijkheid worden, begint het Tourcircus in de stad op een donderdagavond, bij de ploegenpresentatie in Rotterdam Ahoy. In dezelfde theaterzaal als waar later deze maand het Eurovisie Songfestival plaatsvindt, worden Rotterdam en de rest van de wereld voorgesteld aan alle deelnemende renners en hun ambities. De zaal biedt plek aan zo'n 2800 toeschouwers, daarnaast wordt de show over de hele wereld uitgezonden.

Jan van Zanen (links) en Ahmed Aboutaleb overhandigen het bidbook aan Tourdirecteur Christian Prudhomme | Foto: Rijnmond

Op vrijdag wordt de stad klaargemaakt voor de daadwerkelijke start van de Tour. Zo wordt de binnenstad vrijgemaakt voor de proloog en kunnen renners het parcours vast verkennen, voordat ze er zaterdag 'voor het echie' overheen moeten. Na die verkenning stelt Rotterdam het parcours open voor allerlei activiteiten voor recreanten en kinderen.

Tijdrit

Een dag later is het écht zover: de officiële start van de 111e (2024) of 112e (2025) Tour de France. Net als in 2010 met een individuele tijdrit. Waar het parcours de renners destijds grotendeels naar Rotterdam-Zuid leidde, is dat dit keer totaal anders. De renners starten en finishen op de Blaak, en rijden daartussenin een route van zo'n 9,5 kilometer dwars door het centrum. Inclusief passages over drie bruggen van Rotterdam.

Nadat elke renner stuk voor stuk op gang wordt geschoten op de Blaak, rijdt hij via de Schiedamsedijk richting de Erasmusbrug. De route loopt vervolgens via het Wilhelminaplein en de Stieltjesstraat over de Koninginnebrug, direct gevolgd door de Willemsbrug. Vervolgens rijden de renners terug richting Blaak, om via de Mariniersweg, Goudsesingel, Pompenburg, het Hofplein en Weena station Rotterdam Centraal te passeren.

Daarna rijden de renners via het Kruisplein, de Westersingel, Eendrachtsplein en Westblaak naar de welbekende Coolsingel, en dus ook langs het Rotterdamse stadhuis. Als die eenmaal gepasseerd is keren de renners via wederom het Hofplein, de Goudsesingel en de Mariniersweg terug naar de finish. Die ligt weer op de Blaak, ongeveer ter hoogte van de Markthal. Vlak daarvoor zijn de renners stuk voor stuk onder de welbekende kubuswoningen door gereden.

De openingstijdrit leidt de renners dwars door het centrum van Rotterdam | Foto: Gemeente Rotterdam

Vlakke etappe door onze regio

De renner die de 9,5 kilometer dwars door Rotterdam het snelst aflegt, pakt de eerste gele trui en start zondag als leider van de Tour aan etappe 2. Een vlakke etappe van zo'n 175 kilometer, van Rotterdam naar finishplaats Den Haag. Onderweg passeren de renners een groot gedeelte van onze regio.

Na de start bij Rotterdam Ahoy rijdt het peloton langs De Kuip richting Albrandswaard de stad uit. Na een passage door Spijkenisse wacht de renners een lus, waarmee ze via Brielle terugrijden richting Barendrecht, Ridderkerk, Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel. Ten noorden van Lansingerland verlaat het peloton voor even onze regio.

Nadat de renners even later onder meer Zoetermeer en Delft zijn gepasseerd, rijden ze via Schiedam, Vlaardingen en Maassluis naar Hoek van Holland. Langs de kust trekt het Tourpeloton vervolgens naar finishplaats Den Haag, waar normaliter met een grote groep gesprint zal worden om de zege.

De tweede etappe leidt de renners door een groot gedeelte van onze regio | Foto: Gemeente Rotterdam

Op maandag neemt onze regio definitief afscheid van het Tourpeloton. Nadat de derde etappe vanuit Rotterdam via Barendrecht op gang wordt geschoten, rijden de renners richting Dordrecht en vervolgens langs de Merwede naar Gorinchem. Via Zaltbommel trekt het peloton richting Brabant en Limburg, om te finishen in de Limburgse heuvels. Daarna rijdt de Tourkaravaan richting thuisland Frankrijk.

In de derde etappe verlaat het Tourpeloton onze regio | Foto: Gemeente Rotterdam

15 miljoen

Rotterdam trekt bijna 15 miljoen euro uit voor de Tourplannen, waar de gemeenteraad eind vorige maand mee instemde. De meeste partijen zien een nieuwe Tourstart als een enorme promotie voor de stad en een boost voor de plaatselijke economie. Rotterdam moet daarbij volgens een deel van de raad wel meer doen om het fietsgebruik te bevorderen.

In de afgelopen elf jaar was Rotterdam al twee keer betrokken bij de Tour de France, het grootste wielerevenement ter wereld. De Grand Départ van 2010 was een groot succes voor de stad. Toen organiseerde Rotterdam de proloog (openingstijdrit) en de start van de eerste etappe naar Brussel. De beelden gingen de hele wereld over en de lokale economie profiteerde er goed van. In 2015 reed de Tour ook nog door Rotterdam, toen was de stad onderdeel van een etappe van Utrecht naar Neeltje Jans (Zeeland).

In aanloop naar de gedroomde Grand Départ in 2024 of 2025 wil Rotterdam zich al nadrukkelijk op de kaart zetten als wielerstad. Zo start de gemeente later dit jaar al met het project 'Rotterdam Cycling on Tour', waarmee leerlingen van veertig scholen in Rotterdam al virtueel over het aanstaande Tourparcours kunnen fietsen. Tijdens de zomer van 2022 worden, onder de vlag van de Tour, verschillende toertochten door de stad en de regio gereden.

Tour Féminin

Ook wil Rotterdam vanaf 2022 een internationale race voor vrouwen organiseren in de stad. "Een serieuze stap die past bij de toenemende aandacht voor het vrouwenwielrennen en die ons kan helpen bij de talentontwikkeling van fietsende vrouwen en meisjes in de stad", aldus de gemeente. Het jaar erna wil Rotterdam de finish van de Tour Féminin voor vrouwen organiseren.

De ASO moet nog wel beslissen óf er dan weer een meerdaagse Tour de France-koers voor vrouwen komt. Sinds 2009 is het een eendaagse wedstrijd, maar er liggen plannen om dat vanaf 2022 weer om te draaien. Voormalig wereldkampioene Chantal van den Broek-Blaak maakt zich sterk voor die koers. "Het zou geweldig zijn als er straks ook weer een Tour Féminin is. Wij rijden al veel wedstrijden die de mannen ook rijden, maar de Tour missen we nog", vertelde de Rotterdamse eerder tegenover de NOS.