'Groots met een zachte G' dit jaar eenmalig in Rotterdam Ahoy

"Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws", zegt Guus Meeuwis in het filmpje op zijn Insta-account. Het slechte nieuws voor de fans is dat zij wat langer geduld moeten hebben tot het concert, omdat dit dus niet zoals gewoonlijk in juni al is in het Philips Stadion in Eindhoven. Het coronavirus gooit, net als vorig jaar, roet in het eten.

"Het goede nieuws is dat we 'Groots met een zachte G' eenmalig verschuiven naar het najaar in Ahoy Rotterdam en wel hierom: ik heb gewoon zin in een feestje. Er is volgend jaar gewoon weer een Groots met een zachte G in Eindhoven, maar zolang wil ik jullie niet laten wachten. Ik snak, net als jullie, naar een feestje en wil heel graag dit jaar nog mijn jubileum met jullie vieren. Dus ik hoop jullie allemaal te zien in november in Ahoy."

'Groots met een zachte G' begint op 24 november. Er zijn vijf concertdagen. Fans die al een ticket hadden voor een van de shows, kunnen dit omzetten naar een ticket voor de editie in Ahoy. Ook kunnen zij ervoor kiezen om hun ticket te bewaren voor volgend jaar.