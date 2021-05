Dordtse terreurverdachte smeekt rechter naar huis te mogen: 'Ik ga geestelijk kapot'

Een 41-jarige Dordtenaar die al vijf maanden in de terroristenafdeling in Vught zit, zegt weg te kwijnen in zijn cel. "Ik ga hier geestelijk kapot, ik weeg nog maar 68 kilo." In een emotioneel betoog vroeg hij de rechter in Rotterdam donderdag om hem naar huis te sturen, maar die wees dat af. De man blijft in ieder geval tot de inhoudelijke behandeling op 5 juli vastzitten.

Floris N. werd in december 2020 opgepakt na een tip vanuit de Verenigde Staten. Bij zijn aanhouding had hij een vuurwapen in zijn broekband, voor justitie een belangrijke aanwijzing dat de man serieuze plannen kan hebben gehad om geweld te plegen.

'Meer doden dan Breivik'

De Dordtenaar liep in de gaten door zijn agressieve teksten onder YouTube-filmpjes. Hij verzette zich daarbij in zeer agressieve taal tegen de coronamaatregelen. Vertaald vanuit het Engels: "Pak je vuurwapens. Wanneer gaan we de politici en politieagenten doden die deze belachelijke maatregelen zo gewillig aan ons opleggen?" Hij zou zelf 300 kogels beschikbaar te hebben en meer doden te willen maken dan de Noorse terrorist Anders Breivik.

Tijdens een korte zitting in Rotterdam donderdag zei zijn advocate Pauline Ros dat hij slechts was meegegaan met de felle reacties op YouTube. "Het is een platform waar mensen op wat andere manier dan gebruikelijk met elkaar praten. Hij heeft niemand persoonlijk aangevallen."

YouTube

Zelf vertelde hij via een videoverbinding met de PI Vught de achtergronden van zijn opruiende taal. "Ik was mijn baan kwijt en mijn hond was dood. Ik had het dier al zolang, het voelde alsof ik zelf dood ging. Ik gebruikte YouTube als uitlaatklep voor mijn frustraties en depressie."

Frustraties had hij ook doordat hij bedrogen zou zijn door de overheid. De Dordtenaar zegt dat hij heeft samengewerkt met de criminele inlichtingendienst. De man zou als informant een milieuschandaal bij zijn vorige werkgever willen blootleggen. "Maar ineens is dat 180 graden gedraaid en werd ik verdacht van terrorisme. Ik heb nooit slechte intenties gehad en heb het ook niet vanuit een bepaalde ideologie gedaan."

Dat hij een vuurwapen bij zich droeg bij zijn arrestatie, had te maken de milieuzaak die hij wilde aankaarten. "Het was voor mijn eigen veiligheid. Ik was bang voor repercussies van mijn vroegere werkgever."

Geen stabiele geest

Hij zegt YouTube inmiddels te hebben afgezworen en zicht te hebben op een baan en een normaal leven. Justitie is er niet gerust op dat er van de man geen gevaar meer uitgaat. "Uit telefoontjes die meneer heeft gepleegd vanuit Vught met zijn vrienden krijgen we nog niet de indruk van een stabiele geest met een stabiel leven."

De man is onderzocht door een psycholoog en een psychiater maar de resultaten daarvan zijn nog niet bekend. Hij smeekte de rechter naar huis te mogen. "Ik heb geen inkomen nu, kan mijn hypotheek niet betalen en ik sta doodsangsten uit dat ik mijn huis kwijtraak. Ik wil graag mijn leven terug.." De rechter zei begrip te hebben voor zijn gevoelens, maar omdat het gaat om een serieuze verdenking van ernstige feiten blijft de man in de cel.