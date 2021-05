Paul de Leeuw is in Rotterdam gastheer van de eerste online Eurovision fanzone ooit: 'Heel erg spannend'

Zelf staat hij niet op hét podium om de optredens van de 39 deelnemers aan elkaar te praten, maar achter de schermen is hij tijdens het Eurovisie Songfestival op 18, 20 en 22 mei volop in touw, presentator Paul de Leeuw. Rotterdam heeft vanwege de coronamaatregelen in plaats van een fysieke een online fanzone ingericht. Hiervoor is een heel programma samengesteld met gasten en optredens uit binnen- en buitenland. Onder meer Afrojack en tweevoudig Songfestival-winnaar Johnny Logan treden er op.

De programma's vanuit het Eurovision Village duren een uur en worden gepresenteerd door oud-Rotterdammer Paul de Leeuw. "Het worden Jimmy Fallon-achtige shows met een liveband."

Primeur: eerste online Eurovision Village ooit

Het moet voor hem een eitje zijn, want De Leeuw deed al acht keer de presentatie van het Nationale Songfestival en verzorgde in 2006 en 2007 de puntentoekenning van ons land tijdens het Eurovisie Songfestival.

De presentator belooft dat het een bijzonder programma wordt. Ook voor hem zelf is het een belevenis, zegt hij. Als oud-Rotterdammer is het een homerun: "Het is fantastisch. Dat je dit mag hosten en de mensen in Europa mag vertellen hoe goed de stad is, dat vind ik heel erg spannend."

3D-platform

Het Eurovision Village is een 3D-platform waar bezoekers alle informatie kunnen vinden over de stad en de Rotterdammers én uiteraard over het Songfestival. Rotterdam heeft met het dorp een primeur; het gaat om de allereerste online Eurovision Village ooit. "Het is een combinatie van herkenbare onderdelen uit de stad, met iconen zoals de Markthal, het Depot en Erasmusbrug en het scenario A wat we hadden gehad bij een fysiek evenement op de Binnenrotte", vertelt Renske Satijn van Rotterdam Festivals over het songfestivaldorp.

Ook Dimi Albers, CEO van digitaal ontwerpbureau Dept, licht een tipje van de sluier op: "Je komt binnen op een pagina waarin je uitkijkt op de Binnenrotte. Daar kun je vervolgens klikken en door de stad heen vliegen. Je hangt dus eigenlijk schuin boven de stad en kunt klikken op landmarkgebouwen of op stippen waar je gave content ziet."

'Iemand uit Singapore'

Het programma vanuit het Eurovision Village wordt eerder, maar wel live, opgenomen. Waar dat gebeurt en wie er allemaal te gast zullen zijn, mag De Leeuw nog niet zeggen. Er komen veel Rotterdammers en topartiesten uit binnen- en buitenland, wil hij nog wel kwijt. "Die zitten ook al in Rotterdam. En ik weet dat er zelfs iemand uit Singapore komt. Ik weet nog niet wie, maar er komt iemand uit Singapore", besluit hij, haastig weglopend uit angst dat hij toch meer zal onthullen dan van de organisatie mag.

Twee verslaggevers van Rijnmond brengen vanaf vandaag alle nieuwtjes rond het Eurovisie Songfestival 2021. Het gaat om Tenny Tenzer, die zelf zegt een beetje een 'groentje' te zijn op dit terrein, maar daardoor juist een nuchtere blik heeft en op gepaste afstand verslag kan doen. Hij wordt bijgestaan door Jacco van Giessen, naar eigen zeggen al tientallen jaren een enorme fan: "Jazeker, sinds Dinge dong waarmee Teach-In in 1975 won."