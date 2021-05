Fraser en Mijnans durven te dromen over play-offs: 'In De Kuip spelen zou wel heerlijk zijn'

"Het is niet meer dan realistisch om er met een schuin oog naar te kijken", zegt Henk Fraser wanneer hij het heeft over de spelersgroep en in hoeverre zij met de play-offs bezig zijn. Lange tijd leek iets als de play-offs voor Europees voetbal een illusie voor Sparta, maar met nog drie wedstrijden op het programma en een gat van twee punten ziet ook Fraser reden tot dromen: "Dat moet je altijd, vooral als je zo dichtbij bent. Maar het is niet zo vanzelfsprekend, want we hebben wel een lastig programma", zo refereert Fraser naar het laatste drieluik tegen Vitesse (thuis), FC Utrecht (thuis) en SC Heerenveen (uit).

Mijnans hoopt op De Kuip

Feit is ieder geval dat Sparta bezig is aan een sterke reeks. In en tegen Groningen werd knap gewonnen en ook Sven Mijnans was in die wedstrijd vanaf het begin van de partij. De jongeling, die enkele seizoenen geleden nog in de Derde Divisie speelde met Spijkenisse, weet zo moeiteloos mee te komen met het stijgende niveau van Sparta. "Ik geniet hier ook wel volop van, ik heb veel minuten mogen maken en in veel wedstrijden mogen spelen", zegt Mijnans, die toegeeft dat na de wedstrijd in Groningen het woord 'play-offs' wel is gevallen. "Daar is dat gevoel versterkt, en al gaat het er niet specifiek over, weten we wel dat het nu mogelijk is."

"Je merkt ook dat de druk er nu vanaf is", vervolgt Mijnans, die rustig probeert te blijven in een seizoen waar het met zijn ontwikkeling snel is gegaan. "Ik voel me echt thuis hier binnen dit team en je voelt nu dat je wat krediet hebt opgebouwd. En het leidt ook tot meer aandacht natuurlijk, want vooral na die 4-4 tegen AZ kreeg ik wel ineens veel appjes en berichtjes van mensen van vroeger waar ik al heel lang niks meer van gehoord. Maar ik probeer daar allemaal rustig onder te blijven."

Het programma is dus zoals gezegd niet makkelijk, maar toch durft ook Mijnans te dromen. Want als Sparta achtste eindigt, dan kan het zomaar in de eerste ronde van de play-offs uitkomen tegen Feyenoord in een alles-of-niets wedstrijd in De Kuip. "Dat zou mooi zijn, ik heb daar al weleens een oefenwedstrijd mogen spelen en om dan in zo'n situatie daar te spelen zou mooi zijn."

Sparta speelt vrijdagavond om 20:00 uur thuis tegen Vitesse en deze wedstrijd is vanaf 19:00 te volgen via Radio Rijnmond Sport.