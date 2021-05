Brengt vertrouwen tussen Aboutaleb en Tourdirecteur Rotterdam straks een nieuwe Grand Départ? 'We bellen elkaar als er iets is'

Eerder vandaag overhandigde burgemeester Aboutaleb samen met collega Jan van Zanen (burgemeester van Den Haag, red.) de plannen voor de Tourstart van 2024 of 2025. Al spreekt Aboutaleb vooral over het tweede jaartal. "Wij willen als Rotterdam eens in de vijf jaar een groot evenement in de stad hebben, iets van wereldallure. Fietsen ligt ons, we hebben goede ervaringen uit 2010. Vijftien jaar later is dan een mooi moment."

"Er is draagvlak in onze stad en gemeenteraad, als je dan een partner vindt die graag mee wil betalen in de vorm van Den Haag is dat mooi om te doen", vervolgt Aboutaleb.

Maar hoeveel vertrouwen heeft de burgemeester dat de Tour daadwerkelijk naar Rotterdam komt? "Er is in de afgelopen jaren een band ontstaan tussen Prudhomme en mij. We bellen elkaar als er iets is. Als je denkt: hij gaat door een dalletje, dan bel je 'm even op. Of hij mij. Mijn telefoonnummer is bij hem zo geprogrammeerd dat hij mij ook vaak per ongeluk belt", lacht Aboutaleb.

Vertrouwen in Rotterdam

Tourdirecteur Prudhomme vult aan: "Vertrouwen is heel belangrijk en vertrouwen in Rotterdam hebben we al. Burgemeester Aboutaleb kennen we goed, die van Den Haag iets minder, maar we hebben vertrouwen in de mensen. Ik ben onder de indruk van de aanpak. Rotterdam wil niet alleen het grootste wielerevenement organiseren, maar ook gebruiken om daaromheen veel te organiseren. Wanneer we meer weten? Even geduld, maar het is een heel mooi dossier. Er is vertrouwen in Rotterdam."

Als dat vertrouwen daadwerkelijk gaat leiden tot een nieuwe Tourstart in Rotterdam, dan gaat dat de stad 'veel positieve publiciteit en blije burgers opleveren'. Aboutaleb: "We gaan de wereld rond, alle televisiezenders in de wereld zenden het uit. Ik hoop ook dat het toerisme in de stad aantrekt. Hoop en perspectief moet dit de ondernemers en Rotterdammers gaan bieden. Het is geweldig voor de hotels en voor de mensen die in de horeca werken.

We bieden ook meer ruimte voor de mensen om in de nachtelijke uren uit te gaan of de stad op een bepaalde manier te herontdekken. De Tourstart hier moet ook leiden tot meer fietsgebruik en het herontdekken van de fiets als geweldig vervoersmiddel, waardoor de auto iets meer aan de kant komt te staan."

Stijf van de paracetamol

De Tourstart in 2024 of 2025 wordt mogelijk de tweede Grand Départ voor Aboutaleb als burgemeester van Rotterdam. Hij blikt nog eens terug op zijn eerste in 2010. "Ik was toen net een jaar burgemeester en dankbaar richting voorganger Ivo Opstelten dat hij de Tour min of meer al had gefixt. Dan sta je daar op de Erasmusbrug met miljoenen mensen langs de straten en mag je als burgervader de knop indrukken, dan loopt het je echt wel over je vel."

"Ik moet wel bekennen dat ik toen stijf stond van de paracetamol, ik had behoorlijke koorts en hoofdpijn. Maar daar heb ik niets meer van gevoeld. We moeten tegen de tijd dat de Tour weer in Rotterdam is dus wel even gezondheid bestellen", besluit Aboutaleb.