Ellen Verkoelen van 50PLUS Rotterdam: 'Liane den Haan wilde vanaf het begin de partij overnemen'

Ellen Verkoelen (50PLUS Rotterdam) is kritisch over het vertrek van fractievoorzitter Liane den Haan

"Het is dolkomisch en dramatisch tegelijk", verzucht Ellen Verkoelen van 50PLUS in Rotterdam. Liane den Haan, het enige Tweede Kamerlid voor de seniorenpartij, verlaat de partij en neemt haar kamerzetel mee. Dat betekent dat 50PLUS nu niet meer in de Tweede Kamer zit. Verkoelen had daar vanaf het begin al voor gewaarschuwd. "Ze heeft een inschattingsfout gemaakt."

De afgelopen dagen kwamen steeds meer berichten naar buiten over een hevig conflict tussen Den Haan en het bestuur van 50PLUS. Den Haan was lijsttrekker bij de afgelopen verkiezingen. De partij verloor in maart drie zetels en hield er één over. Die zetel nam Den Haan als lijsttrekker voor haar rekening.

Ruzie

Het bestuur, onder leiding van oud-senator Jan Nagel, noemde het zetelverlies een direct gevolg van het optreden van Den Haan. Zo zou ze eigenhandig het AOW-standpunt van de partij hebben veranderd en maakte ze daarover openlijk ruzie met de Rotterdamse Verkoelen, de nummer drie op de lijst.

AOW-leeftijd

In het verkiezingsprogramma stond over de pensioengerechtigde leeftijd dat de partij een volledige AOW-uitkering vanaf 65-jarige leeftijd wil. Den Haan, die Henk Krol vorig jaar opvolgde als lijsttrekker van 50PLUS, wilde de leeftijd optrekken naar 67 jaar. Zonder overleg besloot ze dat standpunt te wijzigen. "Dat kon de partij niet over zich heen laten gaan", zegt Verkoelen.

Volgens haar heeft Den Haan zich sinds de eerste dag van haar aantreden niet aan het verkiezingsprogramma van 50PLUS gehouden. "Ze heeft de partij gewoon gekaapt. Ze wilde een eigen kandidatenlijst maken en een eigen partijprogramma, maar zo werkt een politieke partij niet. Ze begrijpt er niks van. Ze schat het mandaat van de kiezer helemaal verkeerd in", vindt Verkoelen.

Nieuw bestuur naar verwachting zonder veel Liane-fans

De timing van Den Haans vertrek, donderdag, verbaast Verkoelen niet. "Er kwam de laatste dagen nogal wat bagger over onze partij." Het vertrek houdt ook direct verband met de Algemene Ledenvergadering van 50PLUS komende zaterdag, aldus Verkoelen. Die dag wordt er een nieuw verenigingsbestuur gekozen dat zich zal gaan richten op de ontwikkelingen in de partij . "Zij wilde toch wel graag dat er een hoop Lilane-fans zouden zijn in dat bestuur, en dat zijn er niet. Er ligt een kritische evaluatie, een kritisch rapport over hoe Liane de verkiezingen heeft gedaan."

Vertrek misschien een zegen voor 50PLUS

Verkoelen betreurt het verlies van de enige Kamerzetel van de seniorenpartij, maar ziet ook voordelen in het vertrek van Den Haan. "Die ene zetel in de Kamer die niet de stem van onze kiezers is. Dat is beter dat die er niet is."

Het raadslid hoopt dat de partij de komende jaren in alle rust gaat werken aan een eigen programma en zorgen dat 50PLUS weer met een duidelijk profiel zichtbaar wordt voor de kiezer. "We kunnen veel betekenen in de provincies en in de gemeenten. We gaan die kroonjuwelen weer op de kaart zetten en komen wel weer terug."