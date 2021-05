Boze man bespuugt caissière en mishandelt beveiliger

Dit keer geen overval op een Coop, maar is de supermarkt het toneel van een ruzie. Tijdens de woordenwisseling spuwt de verdachte een supermarktmedewerkster in haar gezicht en slaat hij korte tijd later een beveiliger een gebroken kaak.

Het incident is op 27 maart rond 15.40 uur in de Coop supermarkt aan de Pleinweg in Rotterdam-Zuid. Een medewerkster zegt tegen de man dat hij aan de verkeerde kant in de rij staat.

Ze gaan met elkaar in discussie, waarna hij spuugt. Als de man de supermarkt verlaat wordt hij door twee beveiligers aangesproken.

Ze willen de politie bellen, maar plotseling slaat de verdachte één van de beveiligers vol op het gezicht. De beveiliger raakt daarbij gewond en door de commotie slaagt de dader erin te vluchten. Er zijn beelden van hem.

