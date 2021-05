Tebbie Ries met z'n Songfestival: Deze mensen laten van zich horen met een songfestivalcover of eigen nummer

Richards eerste stop: Het huis van zangeres Sarah Burger. Ze stuurde een Spaanstalig nummer in en daar is de cabaretier reuze benieuwd naar. Maar eerst wilde ze een Nederlands liedje doen: Ik zie een ster. Dat nummer was de Nederlandse inzending in 1974. "Mijn moeder zong dat altijd voor me als slaapliedje."

De keuze viel desondanks op het Spaanse lied. "Ik verwachtte dat niet veel mensen in die taal zouden zingen, al staat Spanje wel vaak in de top 5 met het Songfestival. Zo laat ik zien dat we als Rotterdammers ook voor andere landen staan."

Jody van der Grijze uit Rotterdam-Zuid pakte het anders aan toen ze de oproep zag. Ze transformeerde het opgewekte nummer Toy van zangeres Netta - de songfestivalinzending van Israël in 2018 - om naar een naar eigen zeggen 'deprimerende' variant. "Ik zou het nummer zelf nooit zingen, maar ik kon het misschien wel zó maken dat ik dat alsnog zou doen", is haar verklaring. "Ik ben een vrolijk persoon, maar kan geen vrolijke liedjes zingen. Ik zing normaliter zielige muziek, waarvan ik moet huilen."

Richard refereert naar het originele nummer als 'het kippenlied', vanwege het gekakel tussendoor van zangeres Netta. Dat heeft Jody weggelaten. "Dat is lastig na te doen op een deprimerende manier", legt ze uit. Ze werd vooral aangetrokken door de diepere boodschap die het nummer bevat. "Het is een call-to-action naar vrouwen: Spreek je uit, gebruik je stem. Toen ik de oproep voor 'Rotterdam, laat je horen' zag, dacht ik: Ik laat me horen!"

Hugo Franks en zijn collega Nigel Andrews gingen voor een medley van songfestivalklassiekers. Daarin onder meer: Waterloo van Abba. Een nummer dat misschien simpel klinkt, maar dat volgens de mannen zeker niet is. "Ik ben erachter gekomen dat bij die oudere liedjes de eenvoud klinkt in het eerste gehoor. Maar als je ermee aan de slag gaat, blijkt het toch lastiger in elkaar te zitten."

De mannen laten hun medley horen en ook de cabaretier haakt in. "Als Jeangu wegvalt, kunnen wij zo het podium op met zijn drieën", zegt Richard gekscherend. "Ze zullen vast niet doorhebben dat dit nummer al een keer is geweest. Wij komen daar wel mee weg."

Het duo Jennie en Cruz gooide het over een ander boeg en zond een zelfgeschreven rapnummer in: 'Niet dromen, maar doen'. "Van meezingers van dertig jaar geleden, bewerkingen van songfestivalhits tot rap. Het kan allemaal bij Rotterdam, laat je horen", besluit Richard Groenendijk.

