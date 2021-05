Agent slaat tiener vol in het gezicht en biedt excuses aan: 'De agent vindt dat 'ie te fel is geweest'

Een 17-jarige jongen uit Utrecht wordt niet vervolgd, omdat een agent de jongen bij zijn arrestatie in Rotterdam heeft geslagen. De politie greep in bij een illegaal feest op straat en de tiener bemoeide zich met een andere aanhouding. Op Twitter circuleren beelden van het incident. De diender noemt de klap achteraf zelf 'buitenproportioneel', schrijft het korps donderdag.

De klap werd woensdagavond uitgedeeld in de Rotterdamse Zaagmolenstraat nadat de politie massaal was uitgerukt na meldingen van geluidsoverlast door tientallen jongeren aan de Crooswijksebocht, even verderop. De groep zou zich agressief hebben gedragen. De jongeren maakten deel uit van een grote groep jongeren die eerder op de dag elders in de stad was weggestuurd, omdat ze spontaan een feestje aan het bouwen was. En dat ging met de nodige geluidsoverlast gepaard. "De eerste keer waren ze met zo'n 200 man, met een geluidsinstallatie waarvan de volumeknop voluit stond. Iets wat op een manifestatie leek, kreeg toen al snel het karakter van een dansevenement."

Tweede feestje aan de Crooswijksebocht

Een deel van de groep probeerde het rond half acht 's avonds opnieuw, nu aan de Crooswijksebocht. Ze hadden zich rond een auto verzameld met een installatie waaruit keiharde muziek blèrde. Het ging om enkele tientallen jongeren die zich volgens de politie al snel agressief gedroegen. "Om de menigte van zich af te houden, moesten agenten naar de wapenstok grijpen", aldus Gijs van Nimwegen van de politie.

Bij de aanhouding van vijf jongeren even verderop in de Zaagmolenstraat, kwam de tiener uit Utrecht in beeld. Hij zou een agent hebben uitgescholden en zich met de aanhouding hebben bemoeid. Daarop kreeg hij eerst een duw waarop hij op de grond valt. Toen hij opstond gaf de agent, zo is op de beelden te zien, de tiener een vuistslag vol in het gezicht.

Op social media gaan meerdere video's rond over de klap van de politie. Het zou gaan om deze video:

Een gesprek en excuses

Op Twitter zijn in de nacht van woensdag op donderdag beelden geplaatst van de klap. De agent bleek de volgende dag bij nader inzien spijt hebben van zijn gedrag. "Hij zegt te fel te hebben gereageerd en noemt de klap buitenproportioneel." De agent heeft samen met zijn leidinggevende contact gezocht met de Utrechtse tiener. In een persoonlijk gesprek heeft de agent zijn excuses aangeboden. Van Nimwegen: "Die heeft die jongen aanvaard, maar ze zijn niet als beste vrienden uit elkaar gegaan."

Klacht

De zaak voor belediging tegen de tiener is geseponeerd. Wat er nu gebeurt, is nog onduidelijk. De politie onderzoekt de zaak. De tiener kan nog steeds een klacht indienen, benadrukt Van Nimwegen. "En wij onderzoeken zelf de zaak. Dat is standaardprocedure." Vier andere verdachten uit Utrecht en Tiel in de leeftijd van 17 tot 30 jaar worden nog wel vervolgd.