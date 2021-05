Coronacoaches per bakfiets naar café of restaurant: 'Een stukje persoonlijke aandacht'

Tot nu toe maken tientallen horecaondernemers gebruik van een coronacoach, zoals Anne-Merel Bosveld. Per bakfiets gaat zij langs de horecaondernemers in de Witte de Withstraat, waar talloze cafés en restaurants zitten. "Een coronacoach komt op afspraak langs, om hen te adviseren over de terrassen conform de coronamaatregelen", legt ze uit. "Ik let op de terrassen, of die wel genoeg uit elkaar staan. Ook kijk ik naar de voorzieningen op de terrassen. Denk aan schermen of parasols."

Ook wordt er gelet op de hygiëne op de terrassen. Maar een coronacoach legt ook figuurlijk de arm om de schouder van een horecaondernemer. "Het gaat ook om een stukje persoonlijke aandacht, maar ook aandacht voor het bedrijf", zegt Bosveld.

Kijk hieronder naar de reportage over de coronacoaches in Rotterdam. De tekst gaat verder onder de video:

Iris Wulffraat, van de Rotterdamse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland, merkte dat er bij de eerste lockdown veel onduidelijkheid was hoe ondernemers de coronamaatregelen moesten naleven. "Toen kwamen we op het idee iemand voor de troepen uit te sturen", verwijst Wulffraat naar de bedachte coronacoaches.

'Boter bij de vis'

De Rotterdamse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland is blij met de hulp van de gemeente. Vlak na de tweede lockdown werd de horecaorganisatie namelijk door gemeente Rotterdam benaderd. "Om te kijken hoe we samen de nieuwe periode in konden gaan. We hebben een heel goed luisterend oor gevonden bij de gemeente. Die heeft echt boter bij de vis gedaan. De gemeente Rotterdam heeft mensen beschikbaar gesteld. We hebben met de Rotterdamse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland echt het gevoel dat we dit met elkaar hebben gedaan. Daar zijn we heel trots op en heel dankbaar voor", zegt Wulffraat.