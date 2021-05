Onrustige nacht in Rotterdam: drie explosies in nog geen twee uur tijd

Om 01:25 uur ging de eerste bom af bij Feyenoord-café The Hide Away op het Kreekplein in de wijk IJsselmonde. Direct na de knal ontstond brand. Eerder deze week was er ook al een explosie bij een ander supporterscafé, een paar kilometer verderop. Of dat iets te maken heeft met de wedstrijd Feyenoord-Ajax van komende zondag, is nog onduidelijk.

Later vannacht, rond 1:50 uur, was het raak in een flat in Hoogvliet. Er lag een explosief in het portiek, wat uiteindelijk zorgde voor schade. Enkele huizen moesten tijdelijk worden ontruimd.

Rond 3:00 uur vannacht was er ook een explosie in een portiek in De Blécourtstraat in Schiebroek. Ook daar moest enkele omwonenden worden geëvacueerd.

Schade in een portiek in De Blécourtstraat in Schiebroek | Foto: MediaTV

De politie vindt het opmerkelijk dat er drie ontploffingen in één nacht waren, maar kan nog niet zeggen of er sprake is van een verband. "Dat gaan wij uitzoeken", aldus een woordvoerder.