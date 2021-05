Het weer van vandaag: perioden met zon, geen regen

Aan het einde van de afgelopen nacht trok er nog een onweersbui over de regio naar het oosten, maar dat is geen begin van een slechte dag. Vanochtend krijgen we vanuit het westen perioden met zon en vormen zich landinwaarts stapelwolken. Het blijft de hele dag droog en het wordt 11 graden.

Er staat verder een tot matig toenemende westenwind. Vanavond en vannacht is er nauwelijks bewolking en koelt het af naar 5 graden aan zee en 2 graden in het oosten van de regio.

Morgenochtend raakt het bewolkt en eind van de ochtend gaat het vanuit het zuidwesten geruime tijd regenen. Eind van de middag of begin van de avond wordt het dan droog vanuit het zuidwesten en kan de zon nog even bijkomen. De maximumtemperatuur van 16 graden wordt pas eind van de dag bereikt. Er staat een matige en aan zee (vrij) krachtige zuiden- tot zuidoostenwind.

Drukkend warm

Zondag is een drukkend warme dag met af en toe zon en in de ochtend en avond een enkele regen- of onweersbui. Het wordt in de middag 21 tot 25 graden. Op maandag trekken er buien over de regio en wordt het nog maar 15 tot 17 graden. Na maandag blijft het aan de wisselvallige kant en is van standvastig lenteweer geen sprake. De temperatuur daalt naar onder het langjarig gemiddelde.