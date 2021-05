Veel Rotterdammers willen na twijfels nu alsnog AstraZeneca-prik: 'Maar de voorraden van huisartsen raken op'

Vanaf 1 april dit jaar mochten huisartsen in heel Zuid-Holland mensen tussen de 60 en 64 jaar gaan prikken met het coronavaccin van AstraZeneca. Kort daarna werd het prikken met het vaccin meerdere keren stilgelegd door meldingen van bijwerkingen. Uiteindelijk besloot het kabinet 60-minners niet meer te vaccineren met AstraZeneca, maar 60-plussers nog wel. Alleen een deel van die 60-plussers stond daar niet meer zo welwillend tegenover. Verschillende Rotterdamse huisartsen luidden vorige maand de noodklok daarover.

"Toen de bijwerkingen heel veel in het nieuws kwamen en er twee keer op de pauzeknop werd gedrukt zijn veel mensen bang geworden voor trombose", vertelt Sana, huisarts in Rotterdam-Delfshaven. "Maar je merkt nu een paar weken later, nu de storm is gaan liggen, dat mensen tóch een vaccin willen. Dat speelt niet alleen bij mij in de praktijk, maar ook hier in de omgeving."

Voorraad raakt op

Rotterdamse huisartsen, inclusief Sana, hebben nu nog vaccins in voorraad waarmee ze die mensen alsnog in kunnen enten. "Maar op een gegeven moment raakt de voorraad op, daar maken wij ons zorgen over. Nu kunnen we de patiënten onderling nog wel bij collega's kwijt, maar die voorraad is niet oneindig. Wat doen wij met die mensen? Daar maken wij ons hard voor, er moet een regeling voor komen."

Veel Rotterdammers die zich uit angst niet wilden laten vaccineren met AstraZeneca, komen uit achterstandswijken. "Het zijn geen mensen die pertinent tegen het vaccin zijn, maar op basis van angst en twijfel een keuze hebben gemaakt. Mensen met lagere opleidingen en uit lagere sociaal-economische klassen."

Sana pleit ervoor deze groep zo snel mogelijk alsnog te vaccineren. "Als de oplossing pas over 3, 4 of 5 weken komt, vind ik dat voor deze groep te laat. Elke dag dat deze mensen niet gevaccineerd worden is er een teveel. We wonen in een gebied waar heel veel besmettingen zijn. Deze mensen moeten bijvoorbeeld vaak het openbaar vervoer nemen om naar werk te komen, ze hebben niet de luxe dat ze thuis kunnen werken. Dus de kans dat ze besmet raken is groter."

Ziekenhuizen

Vanaf eind mei gaan ongeveer zestig ziekenhuizen een half miljoen prikken per week zetten bij vooral "jonge, gezonde mensen", zei een woordvoerder van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) donderdag tegen Nieuwsuur. Kunnen de mensen uit de Rotterdamse achterstandswijken dan ook in het ziekenhuis terecht als ze alsnog een vaccin willen?

Sana: "Al is het bij de ziekenhuizen of bij de GGD, als die mensen maar ergens terecht komen. Je kunt niet zeggen: 'deze groep was voor de huisartsen bedoeld, dus huisartsen: los het maar op'. Het moet landelijk geregeld worden, mensen moeten op basis van informatie in plaats van angst een keuze kunnen maken."