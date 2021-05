FC Rijnmond: Van Hooijdonk over chaos bij Feyenoord en play-off kansen Sparta

In zijn rol als analist bij de NOS is Van Hooijdonk al lange tijd uitgesproken over de rol van Feyenoord-trainer Dick Advocaat. Van Hooijdonk was een van de eerste analisten die hardop uitsprak dat Advocaat ondermaats presteert met Feyenoord. Als de Rotterdammers dit weekend verliezen van Ajax en Vitesse wint bij Sparta is Feyenoord veroordeeld tot de play-offs, waarin het alle zeilen bij zal moeten zetten om een nog grotere blamage te voorkomen. Overigens is Van Hooijdonk niet altijd kritisch geweest op Feyenoord en Advocaat. In oktober vorig jaar stelde hij in FC Rijnmond nog dat Feyenoord destijds verder was dan Ajax.

Vanzelfsprekend zal er ook worden gesproken over het goede seizoen van Sparta. De Kasteelclub maakt kans om zich te plaatsen voor de play-offs, maar hoe realistisch is dat met wedstrijden tegen Vitesse, Heerenveen en Utrecht voor de boeg?



FC Rijnmond begint vrijdagmiddag om 17.20 uur en wordt ieder uur herhaald.