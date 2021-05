Onder invloed rijles geven bij Rotterdam Airport, mag dat?

Rotterdam The Hague Airport op archiefbeeld | Foto: Rick Huijzer

Een 57-jarige man is donderdag voor de deur van Rotterdam The Hague Airport aangehouden voor rijden onder invloed van drugs. Saillant detail: de man uit Capelle aan den IJssel zat als rij-instructeur gewoon les te geven.

De Marechaussee hield de lesauto aan vanwege een algemene verkeerscontrole op de Linatebaan bij Rotterdam The Hague Airport. Door hoe de rij-instructeur zich gedroeg ontstond het vermoeden dat hij onder invloed was. Via een speekselonderzoek testte de man vervolgens positief op THC, een stof die vaak wijst op het gebruik van cannabis.

De 57-jarige Capellenaar werd daarna aangehouden voor rijden onder invloed. De Marechaussee in Rotterdam doet verder onderzoek.