Podcast Feyenoord: 'Je weet één ding zeker tegen Ajax: in de omschakeling komen er kansen'

Hoewel het seizoen voor Feyenoord in de eredivisie teleurstellend verloopt, denkt verslaggever Dennis van Eersel dat de wedstrijd tegen Ajax van komende zondag het jaar van de Rotterdammers nog een beetje glans kan geven. "De Klassieker leeft altijd onder iedere Feyenoorder", benadrukt hij. Samen met presentator Jan Jaap Pruysen, Feyenoord-watcher Sinclair Bischop en chef sport Ruud van Os hadden de mannen van de FC Rijnmond Podcast in de Feyenoord-editie genoeg te bespreken.

Bischop hoopt dat trainer Dick Advocaat door heeft wat voor goodwill hij kan terugwinnen als Feyenoord een goed resultaat behaalt tegen Ajax: "Met Feyenoord-Ajax op de agenda én datgene wat er de afgelopen weken is gebeurt, moet Feyenoord er zondag vol voor gaan." Van Os haalt naar eigen zeggen een bekend voetbalcliché aan: "Het is een wedstrijd op zich. Of een resultaat mogelijk is? Natuurlijk, waarom niet? Feyenoord heeft vaak genoeg pak op de bak van Ajax gehad, maar is ook vaak genoeg verrassend uit de hoek gekomen."

Als alle Feyenoord-spelers zich aan zijn taak houden, dan denkt Bischop dat de Rotterdammers lang in de wedstrijd kunnen blijven. Van Eersel is kritisch en zegt dat Feyenoord dit seizoen 'zich vaak genoeg niet aan de taken hield'. "Maar tegen Ajax weet je één ding zeker: in de omschakeling gaan er kansen komen", voorspelt Bischop.

Erehaag of niet?

Afgelopen weekend pakte Ajax in het thuisduel met FC Emmen de titel van het seizoen 2020/2021. Moet Feyenoord voor de landskampioen een erehaag vormen? Van Os vindt van wel. "Rivaliteit is mooi, maar respect voor de tegenstander is mooier. Supporters kunnen zeggen dat Feyenoord-fans een hekel hebben aan Amsterdammers. Dat snap ik en dat sentiment moet er kunnen zijn, maar je moet wel respect opbrengen voor de grootste prestatie die de tegenstander heeft geleverd."

Bischop gaat tegen de mening van Van Os in en vindt dat een erehaag wordt 'opgedragen'. Van Eersel zegt dat dit gebaar niet gebruikelijk is in Nederland. "Dit is puur om te jennen", meent Van Eersel. "Maar Feyenoord moet zichzelf te rade gaan hoe de club een kampioen eert. Niets doen zou ik ongepast vinden", vertelt Van Os.

'Feyenoord neemt een gok met Advocaat'

Na het verloren uitduel met ADO Den Haag (3-2, red.) stelde Feyenoord-trainer Dick Advocaat zijn positie ter discussie. Desondanks is de Hagenaar gebleven. "Er zijn wel meerdere signalen geweest waarbij je kon concluderen dat het elftal op een dood spoor zat", zegt Bischop. "Feyenoord speelt heel erg met vuur."

Van Os was niet verrast dat Advocaat terugkwam op zijn woorden. "Dat doet Advocaat al heel de tweede seizoenshelft", doelend op de 3-0 uitnederlaag eerder dit seizoen in de eredivisie bij sc Heerenveen.

Had Feyenoord moeten ingrijpen door Advocaat weg te sturen? De mannen van de FC Rijnmond Podcast zeggen dat een trainerswissel niet per se het juiste effect brengt. Ze verwijzen bijvoorbeeld naar het eerder doorschuiven van Giovanni van Bronckhorst in het seizoen 2014/2015 na het ontslag van Fred Rutten. "Er zijn wel alternatieven. Feyenoord gokt erop dat het gaat keren, maar die gok is net zo groot als wanneer je Advocaat wegstuurt."

AT5

In de Feyenoord-editie van de FC Rijnmond Podcast ging het ook over eerdere edities tussen Feyenoord en Ajax in De Kuip. Uiteraard komt de 6-2 overwinning in het seizoen 2018/2019 ter sprake.

Van Os haalt De Klassieker op 31 januari 2010 aan. Toen werd Radio Rijnmond Sport gevolgd door een cameraploeg van de zender AT5. Die reportage werd onder andere opgepikt door de voormalige televisietalkshow De Wereld Draait Door, waarna de beelden een hit op YouTube werden.

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!

Reageren op deze podcast? Mail ons op sport@rijnmond.nl.