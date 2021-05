Zaterdag 8 mei is Chris Natuurlijk in de tuin bij jonkheer Rob Boddaert

Met Robert Ligthelm , schrijver van het boek over Kralingse Buitenplaatsen en Anneke van Dijk die het boek heeft vormgegeven, is Chris Natuurlijk op bezoek bij jonkheer Rob Boddaert in zijn tuin aan de ’s Gravenweg in Rotterdam. Op de voormalige industriële buitenplaats Non Plus Ultra werd vroeger katoen gedrukt. Het oude spoelbekken is nog in de tuin te zien en ook de oude linden, geplant om de arbeiders wat schaduw te geven in de zomer, staan er nog steeds.

Jonkheer Rob Boddaert in zijn tuin met Robert Ligthelm | Foto: Rijnmond

Stadse zuivel met de smaak van een vleugje gras uit de Kuip

Tineke de Lange is al dertig jaar professioneel fotograaf, maar als Tienkooktvegetarisch geeft ze ook al heel lang workshops vegetarisch koken. Samen met Tien en haar hondje Bep, bezoekt Chris Natuurlijk de Floating Farm. Tussen de koeien van de drijvende boerderij in de Merwehaven kookt Tien een vegetarisch gerechtje voor Moederdag met hangop van yoghurt van de koeien die onder meer gevoerd worden met gemaaid gras uit de Kuip en bierborstel van de bierfabriek uit de buurt. Het recept van citroen-hangop, risotto van parelgort en worteltjes met ras el hanout, vind je hier.

Citroenhangop, parelgortrisotto, worteljus met ras el hanout en geglaceerd worteltje | Foto: Tineke de Lange

Plant tegen plankenkoorts

Melitta van Bracht, botanicus bij de Botanische Tuin Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid, vertelt iedere maand over een plant die past bij het seizoen. De plant van de maand mei geeft rust aan iedereen die plankenkoorts heeft voor het komende songfestival.

Het betere natuurboek

Voor iedereen die houdt van boeken en natuur, bespreekt Caspar Dullaart van uitgeverij Atlas/Contact literaire natuurboeken. Mei is door de uitgeverij uitgeroepen tot Maand van het Natuurboek.

Zaterdagochtend 8 mei van 08:00 tot 09:00 uur in Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.