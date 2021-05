LIVE: Vitesse dringt aan, maar Sparta blijft voorlopig op de been (1-0)

Sparta hoopt vrijdagavond goede zaken te doen met oog op deelname aan de play-offs om Europees voetbal. De Kasteelclub krijgt wel met een pittige te maken, want subtopper Vitesse komt in Rotterdam-West op bezoek. Rijnmond Sport is uiteraard bij.

Op dit moment is het team van trainer Henk Fraser de nummer negen van de eredivisie. Wanneer Sparta na 34 speelronden als achtste eindigt, dan mag de club meedoen in de play-offs voor een ticket in de voorronde van de nieuwe Conference League. Met nog drie wedstrijden te gaan is de achterstand van Sparta op nummer acht Heracles Almelo slechts twee punten.

Het duel Sparta-Vitesse begint om 20:00 uur en is live te volgen in Radio Rijnmond Sport. Sinclair Bischop is de radiocommentator op Het Kasteel. Oud-Spartaan Sjaak Polak analyseert de wedstrijd. Dennis van Eersel presenteert de show, die om 19:00 uur begint en tot 22:00 uur duurt. Ook zijn er flitsen rondom FC Dordrecht-SC Cambuur in de eerste divisie. Dennis Kranenburg verzorgt het radioverslag vanaf de Krommedijk.

Luister hieronder mee met de Radio Rijnmond Sport-uitzending.

Wil je meepraten over Sparta-Vitesse? Laat dan hieronder een reactie achter. Er is ook een liveblog rondom dit eredivisieduel.

Sparta-Vitesse 1-0 (1-0)

Opstelling Sparta: Okoye, Abels, Vriends, Beugelsdijk, Meijers; Mijnans, Harroui, Smeets, Auassar; Engels, Thy

69' - Bazoer op de lat!

Daar was Vitesse heel dichtbij de gelijkmaker. Een afgeslagen vrije trap belandt voor de voeten van Bazoer. Hij ramt de bal op de lat.

56' - Vitesse is gevaarlijker in tweede helft

De bezoekers zijn een aantal keer gevaarlijk, maar door goede tackles van Bart Vriends en Tom Beugelsdijk levert het geen doelgevaar op.

46' Tweede helft is begonnen!

Kan Sparta de voorsprong vasthouden en hoop houden op Europees voetbal? De tweede helft is begonnen. Luister mee op Radio Rijnmond!

45' - Kans Vitesse!

Maduka Okoye moet redding brengen na een schot van Maximilian Wittek.

36' - GOAL Bryan Smeets 1-0

Bryan Smeets kopt knap binnen na een voorzet van Mario Engels!

21' - Sven Mijnans draait een bal bijna binnen

Goede poging van Mijnans. Hij probeert de bal vanaf de rechterkant in het doel te draaien, maar schiet voorlangs.

17' - Iets meer dan een kwartier gespeeld, genoeg gevaar voor beide doelen

Sparta werd tot nu toe twee keer gevaarlijk. Abdou Harroui kreeg een goede schietkans, maar de bal ging naast. Even later kon Rasmussen voorkomen dat Bryan Smeets de openingstreffer maakte. Tussendoor was Oussama Tannane gevaarlijk voor de uitploeg.

19:10 - Opstelling van tegenstander Vitesse bekend

Vitesse@MijnVitesse 📋 𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐔𝐏 Forza Vites 🦅 #Vitesse #spavit 18:54 - 7 mei. 2021 Andere Tweets van Vitesse bekijken

19:00 - Bart Vriends keert terug in basiself Henk Fraser

De basiself van Sparta: Okoye, Abels, Vriends, Beugelsdijk, Meijers; Mijnans, Harroui, Smeets, Auassar; Engels, Thy