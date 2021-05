Live Sparta-Vitesse: Vriends terug in basis

Sparta hoopt vrijdagavond goede zaken te doen met oog op deelname aan de play-offs om Europees voetbal. De Kasteelclub krijgt wel met een pittige te maken, want subtopper Vitesse komt in Rotterdam-West op bezoek. Rijnmond Sport is uiteraard bij.

Op dit moment is het team van trainer Henk Fraser de nummer negen van de eredivisie. Wanneer Sparta na 34 speelronden als achtste eindigt, dan mag de club meedoen in de play-offs voor een ticket in de voorronde van de nieuwe Conference League. Met nog drie wedstrijden te gaan is de achterstand van Sparta op nummer acht Heracles Almelo slechts twee punten.

Het duel Sparta-Vitesse begint om 20:00 uur en is live te volgen in Radio Rijnmond Sport. Sinclair Bischop is de radiocommentator op Het Kasteel. Oud-Spartaan Sjaak Polak analyseert de wedstrijd. Dennis van Eersel presenteert de show, die om 19:00 uur begint en tot 22:00 uur duurt. Ook zijn er flitsen rondom FC Dordrecht-SC Cambuur in de eerste divisie. Dennis Kranenburg verzorgt het radioverslag vanaf de Krommedijk.

Sparta-Vitesse (Aftrap 20:00 uur)

Opstelling Sparta: Okoye, Abels, Vriends, Beugelsdijk, Meijers; Mijnans, Harroui, Smeets, Auassar; Engels, Thy