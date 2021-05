Sparta houdt Europese droom levend: knappe 3-0 overwinning op Vitesse

Sparta begon prima aan de wedstrijd. Het kreeg na een kleine tien minuten al de eerste schietkans. Abdou Harroui zijn poging met links werd echter niet heel gevaarlijk en ging naast.

Vijf minuten later was Vitesse ook voor het eerst gevaarlijk. Smaakbaker Oussama Tannane mocht een vrije trap nemen, maar kreeg de bal niet tussen de palen. Bryan Smeets kon daarna Sparta op voorsprong zetten. Sven Mijnans speelde de middenvelder knap vrij, maar een doelpunt werd voorkomen door Jacob Rasmussen.

Daarna brak een fase aan dat Sparta nog wat sterker werd. Dat konden de Rotterdammers ook vrij snel omzetten in een voorsprong. Na een knappe voorzet van Mario Engels aan de linkerkant van het veld kopte Bryan Smeets Sparta naar de 1-0. Die voorsprong werd tot rust, ondanks een goede kans voor Maximilian Wittek, vastgehouden.

Na rust kwam Vitesse nadrukkelijker in het spel voor. Het werd steeds gevaarlijker, maar kon de dreiging niet altijd omzetten in grote kansen. Via een aantal goede slidings wisten de Sparta-verdedigers de angel vaak uit de aanval te halen. Riechedly Bazoer kreeg na ongeveer 70 minuten voetbal wel een mogelijkheid op de gelijkmaker. Hij knalde, na een afgeslagen vrije trap, de bal op de lat van het doel van Maduka Okoye.

Vanaf dat moment drong Vitesse nog meer aan. Invaller Oussama Darfalou kopte uit een hoekschop bijvoorbeeld voorlangs. Maar het was Sparta dat weer tot scoren kwam. Lennart Thy kopte een hoekschop binnen: 2-0. Daardoor was de overwinning voor de ploeg van Henk Fraser binnen. Maar er kwam nog een doelpunt bij. Jongeling Emanuel Emegha kreeg na een scherpe counter de bal voor zijn voeten en bracht Sparta definitief in veilige haven.

Bekijk hieronder een interview met Sparta-aanvoerder Adil Auassar. Tekst loopt door onder video.

Scoreverloop

36’ Bryan Smeets 1-0

77’ Lennart Thy 2-0

80’ Emanuel Emegha 3-0

Bekijk hieronder ons liveblog terug.

Sparta-Vitesse 3-0 (1-0)

Opstelling Sparta: Okoye, Abels, Vriends, Beugelsdijk, Meijers; Mijnans (Emegha 73'), Harroui, Smeets (Kharchouch 82'), Auassar; Engels (Heylen 73'), Thy

80' - GOAL Emanuel Emegha 3-0

Emanuel Emegha kreeg na een scherpe counter de bal voor zijn voeten en schoot binnen: 3-0!

77' - GOAL Lennart Thy 2-0

Thy kopt een corner binnen namens Sparta!

69' - Bazoer op de lat!

Daar was Vitesse heel dichtbij de gelijkmaker. Een afgeslagen vrije trap belandt voor de voeten van Bazoer. Hij ramt de bal op de lat.

56' - Vitesse is gevaarlijker in tweede helft

De bezoekers zijn een aantal keer gevaarlijk, maar door goede tackles van Bart Vriends en Tom Beugelsdijk levert het geen doelgevaar op.

46' Tweede helft is begonnen!

Kan Sparta de voorsprong vasthouden en hoop houden op Europees voetbal? De tweede helft is begonnen. Luister mee op Radio Rijnmond!

45' - Kans Vitesse!

Maduka Okoye moet redding brengen na een schot van Maximilian Wittek.

36' - GOAL Bryan Smeets 1-0

Bryan Smeets kopt knap binnen na een voorzet van Mario Engels!

21' - Sven Mijnans draait een bal bijna binnen

Goede poging van Mijnans. Hij probeert de bal vanaf de rechterkant in het doel te draaien, maar schiet voorlangs.

17' - Iets meer dan een kwartier gespeeld, genoeg gevaar voor beide doelen

Sparta werd tot nu toe twee keer gevaarlijk. Abdou Harroui kreeg een goede schietkans, maar de bal ging naast. Even later kon Rasmussen voorkomen dat Bryan Smeets de openingstreffer maakte. Tussendoor was Oussama Tannane gevaarlijk voor de uitploeg.

19:10 - Opstelling van tegenstander Vitesse bekend

Vitesse@MijnVitesse 📋 𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐔𝐏 Forza Vites 🦅 #Vitesse #spavit 18:54 - 7 mei. 2021 Andere Tweets van Vitesse bekijken

19:00 - Bart Vriends keert terug in basiself Henk Fraser

De basiself van Sparta: Okoye, Abels, Vriends, Beugelsdijk, Meijers; Mijnans, Harroui, Smeets, Auassar; Engels, Thy