LIVE: RET-directeur Maurice Unck over beantwoordt jouw vragen op Radio Rijnmond

Maurice Unck, directeur van de RET, is vrijdagavond een uur lang te gast bij Radio Rijnmond. Hij beantwoordt van 18:00 uur tot 19:00 uur al jouw vragen over het openbaar vervoer in en om Rotterdam.

De directeur gaat in op de huidige situatie in het openbaar vervoer wat betreft corona. Welke regels gelden er nu voor reizigers, waar moeten ze rekening mee houden? Wat zijn de vooruitzichten? Ook wordt gesproken over investeringen in de toekomst en de rol van de RET bij het naderende Eurovisie Songfestival.

Bekijk hier de livestream:

Wil je meer weten over bijvoorbeeld de toekomst van het openbaar vervoer? Wat betekenen de grote financiële verliezen die door corona zijn geleden voor de metro, tram of bus waar jij regelmatig gebruik van maakt? Bel dan naar 010-4364436 of mail naar radio@rijnmond.nl. Vergeet daarbij niet je telefoonnummer te vermleden, anders kan je vraag niet beantwoord worden.